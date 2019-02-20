۱۹ منطقه نمونه گردشگری در خراسان رضوی نیاز به سرمایه گذار دارد

به گزارش خبرنگارمهر، احمد دیناری صبح چهارشنبه در همایش آشنایی با ماموریت ها و شرح وظایف معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع این اداره کل در موزه خراسان بزرگ اظهار کرد: خراسان رضوی ۳۳ منطقه نمونه گردشگری دارد که ۱۳ منطقه سرمایه گذار دارد و ۱۹ منطقه سرمایه گذار ندارد که فعالان حوزه سرمایه گذاری و گردشگری می توانند برای سرمایه گذاری در این مناطق اقدام کنند.

وی افزود:در استان ۱۷ روستای هدف گردشگری مصوب و ۵۵ روستای هدف گردشگری پیشنهادی داریم البته تعداد زیادی روستای با قابلیت گردشگری دیگر نیز داریم که می توانیم بسته های سرمایه گذاری و نسخه عملیاتی سرمایه گذاری از طریق این معاونت برای آن ها تعریف کنیم.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ادامه داد:برای مناطق نمونه گردشگری در چهار سطح بین المللی، ملی ، استانی و محلی نیزبسته های سرمایه گذاری تعریف و تسهیلات پرداخت می کنیم.

وی گفت: مناطق روستایی و عشایری و مرزی خراسان رضوی فرصت هایی زیادی برای سرمایه گذاری دارد که به روستاها و مناطق عشایری تسهیلات با سود ۶ درصد و درمناطق مرزی تسهیلات با سود ۴ درصد پرداخت می شود که امسال ۱۱.۵ میلیارد تومان تسهیلات با سود ۴ و ۶ درصد در حوزه صنایع دستی و گردشگری پرداخت شده است.

دیناری تصریح کرد:این تسهیلات را تا مبلغ ۲ میلیارد تومان هم می توانیم پرداخت کنیم، سال گذشته شهرستان تایباد بیشترین اشتغال و بیشترین دریافت تسهیلات را از این طریق داشته است.

وی بیان کرد:در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ پروژه با سرمایه گذار خارجی در حال اجرا و بهره برداری داریم و نماینده ای از اداره کل در مرکزخدمات سرمایه گذاری خارجی استان حضوردارد که برای تسهیل درامر سرمایه گذاری خارجی تمام امور مربوط به سرمایه گذارخارجی را این نماینده پیگیر می کند تا کار به سرعت و بدون معطلی انجام شود.

معاون سرمایه گذاری وتامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ادامه داد: ما در زمینه تامین زیرساخت هایی گردشگری مانند جاده و راه دسترسی روستاهای هدف گردشگری، ساخت، تکمیل، تعمیرو پرداخت کمک هزینه برای سرویس های بهداشتی، آلاچیق، ایجاد پارکینگ و محوطه سازی و پایگاه اطلاع رسانی گردشگری نیزاعتبار تخصیص می دهیم.