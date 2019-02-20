به گزارش خبرگزاری مهر، عنوان هفتمین گردهم آیی سالانه کانون گفت‌وگو «گفت وگو و اعتماد» است. این گردهم آیی از ساعت ۱۶ تا ۲۰ شنبه چهارم اسفند با سخنرانی مصطفی ملکیان و محمدمهدی مجاهدی در تالار ایوان شمس برگزار می‌شود.

در این گردهم آیی اعضای کانون گفت‌وگو و راهنمایان این کانون نیز حضور دارند. حضور در این گردهم آیی برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

تالار ایوان شمس در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، ابتدای بزرگراه کردستان واقع است.

کانون گفت‌وگو، سازمان مردم نهادی است که برای توسعه و اشاعه فرهنگ گفت‌وگو ایجاد شده است. کانون گفت‌وگو، عضو مؤسسه امام موسی صدر است که با الهام از اندیشه‌های امام موسی صدر در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد. در پی پژوهش و بررسی معضلات اجتماعی ایران و همچنین رایزنی با افراد مختلف صاحب‌نظر، اعتلا و اشاعه فرهنگ گفت‌وگو با هدف توسعه تفاهم اجتماعی از اهداف اولیه کانون قرار گرفت و به دنبال آن طرح بازآفرینی مهارت‌های گفت‌وگو «گفتن و شنیدن» تدوین شده و اجرای آن در کانون آغاز شد.

اعضای هیات موسس کانون گفت‌وگو خط مشی آن را به شرح زیر تدوین کرده‌اند:

شناخت نارسایی‌های گفت‌وگو

مطالعه و تحقیق در مورد تجارب مرتبط

شناخت سرمایه‌های اجتماعی و نهادهای مشابه

بهره‌گیری از تجارب و دانش صاحب‌نظران در این راه

ایجاد امکان یادگیری گفت‌وگو برای توسعه فرهنگ گفت‌وگو و تربیت افراد

کمک به تفاهم در عرصه‌های مختلف اجتماع