موافقت نخست وزیر پاکستان با واکنش«قاطع و همه جانبه نظامی»علیه هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی تشدید تنشها میان دو قدرت هسته ای هند و پاکستان مقامات اسلام آباد به ارتش پاکستان این اجازه و اختیار را دادند تا «به هرگونه تجاوز یا اقدام نابجا» از سوی هندوستان «قاطعانه و همه جانبه» واکنش نشان دهد.

این در حالی است که هندوستان پیشتر قول داده بود به بمب گذاری انتحاری هفته گذشته در منطقه مورد مناقشه کشمیر «پاسخی دندان شکن» خواهد داد.

گفتنی است که در این حمله بمب گذاری حدود ۴۲ نیروی نظامی هندوستان کشته شدند و به این ترتیب، بدترین حمله تروریستی از آغاز شورش مسلحانه در سال ۱۹۸۹ رقم خورد.

از سوی دیگر، «عمران خان» نخست وزیر پاکستان نیز در واکنش به وعده اقدام تلافی جویانه هندوستان، در یک بیانیه حکومتی که روز پنجشنبه پس از نشست کمیته امنیت ملی پاکستان منتشر شد، اعلام کرد که پاکستان «به هیچ شکل، شیوه و یا طریقه ای» در این حمله دست نداشته است؛ حمله ای که گفته می شود «توسط عناصر بومی برنامه ریزی و اجرا شده بود».

در این بیانیه حکومتی، دولت پاکستان بار دیگر پیشنهاد خود را برای کمک به روند تحقیقات در مورد این حمله تروریستی و اقدام علیه فرد یا افرادی که از خاک پاکستان برای حملات به هندوستان استفاده کرده اند؛ مطرح نمود.

پاکستان همچنین انجام «گفتگو» با مقامات هند در مورد تمام موضوعات از جمله تروریسم را پیشنهاد داد.

گفتنی است که هند و پاکستان نزدیک به هفتاد سال است بر سر منطقه کشمیر- یکی از نظامی ترین مناطق جهان- درگیر اختلاف و جنگ هستند. هند از مدتها پیش پاکستان را متهم می کند که به شورشیان مسلحی که نظامیان هند را هدف حمله قرار می دهند، پناه داده و به آنها کمک ارائه می کند.