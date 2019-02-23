کار برای دل دختران ایرانی خارج از لطف نیست/چراغ سبز را نشان دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابت‌های لیگ کشتی کلاسیک بانوان پس از برگزاری چهار فصل مسابقه با قهرمانی تیم مشاور املاک قهرمانان نور مازندران به پایان رسید.

سرپرست نایب رئیس کشتی بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر در پایان نخستین دوره مسابقات لیگ کشتی کلاسیک گفت: رقابت‌ها در چهار فصل برگزار شد که هر فصل از نظر سطح فنی کشتی گیران و نظم در حال پیشرفت بود. آینده درخشانی را برای کشتی بانوان پیش بینی می کنیم. نگاه اولیه فدراسیون به تشکیل لیگ بانوان آن هم طی چهار فصل، یک نگاه توسعه‌ای و ترویجی بود چراکه هدف، معرفی رشته کشتی کلاسیک بانوان بود.

مریم منظمی در ادامه تاکید کرد: ضوابطی که بخواهد سخت گیری‌های اداری را برای تیم ها در پی گیرد اعمال نکردیم، برای مثال مبلغ ورودی از تیم‌ها گرفته نشد، در طی چهار فصل برگزاری مسابقات شرایطی فراهم شد تا برخی از تیم‌ها که در ابتدا نبودند در ادامه به رقابت‌ها اضافه شوند و ما این فرصت را ایجاد کردیم. بیش تر با نگاه توسعه‌ای به جلو حرکت کردیم اما در سال آینده ضوابط رسمی‌تری اعمال خواهیم کرد.

وی افزود: در سال آینده مسابقات در دو فصل برگزار می شود، چرا که دو فصل دیگر را برای آلیش پیش بینی کرده‌ایم. حضور کم رنگ اسپانسرها در رقابت‌ها بسیار به چشم آمد، این برنامه‌ها را اجرایی کردیم با این امید که اسپانسرها حضور پررنگی داشته باشند و از کشتی بانوان حمایت کنند، باور کنید با وجود نو پا بودن این رشته اما استعداد وجود دارد. فنونی رد و بدل شد که شاید اجرای آن برای یک دختر سخت به نظر بیاید اما شاهد بودید که دختران ما چگونه و با زیبایی و ظرافت خاصی این فنون را به نمایش گذاشتند.

منظمی درباره دلیل انصراف برخی از تیم ها در فصل پایانی رقابت‌ها نیز گفت: آسیب دیدگی برخی از کشتی گیران باعث انصراف تیم ها از فصل آخر شد اما دلیل اصلی عدم حمایت اسپانسرها بود.

وی در پاسخ به این سوال که اسپانسر نیز به دنبال دیده شدند است و این طبیعی است؟ گفت: بله درست است. در فصل آخر استفاده از گوشی را در مسابقات آزاد کردیم، چراغ سبز را نشان دادیم، چون تمایل داریم این رشته پیشرفت کنند اما امید ما حمایت اسپانسرها است. شاید در سایر رشته‌های بانوان اسپانسرها حضور کمرنگی دارند ولی یک مقدار برای دل دختران ایرانی کار کردند خارج از لطف نیست آن هم در رشته سختی مانند کشتی.

سرپرست نایب رئیسی کشتی بانوان درباره اردوی مشترک با عراق نیز گفت: کشور عراق حدود یک هفته پیش دعوت نامه ای به فدراسیون ایران ارسال کرد و تعداد ۱۲ کشتی گیر را درخواست کرد که به اردوی مشترک با عراق اعزام کنیم. حرکت فوق العاده خوبی است و بسیار می تواند به پیشرفت ما کمک کند. منتظریم برنامه‌های اداری انجام شود و در صورت نیاز و طی کردن مسیر اداری و دعوت نامه مجدد کشور عراق که زمان و مکان و ریز برنامه ها را اعلام کنند تیم را اعزام کنیم.

منظمی ادامه داد: نفرات اول و دوم رقابت های قهرمانی کشور تیم منتخب برای اعزام به اردوی مشترک با عراق هستند که اکثر این کشتی گیران در مسابقات لیگ نیز حضور داشتند.

وی درباره سرمربی تیم نیز گفت: در حال حاضر سرمربی نداریم اما طبق ضوابط و آیین نامه مربیان تیم‌های اول و دوم به عنوان دو مربی در اعزام در کنار تیم خواهند بود.

منظمی در پاسخ به این سوال که کار با آنا واسلینکو به پایان رسیده است؟ گفت: بله کار با آنا واسلینکو به پایان رسید چرا که او در زمانیکه که باید در کنار تیم باشد نبود، هرچند که خلا او را پر کردیم ولی مانند مادری شد که فرزندانش را رها کرد. البته آنا آسیب داشت و نمی شود خیلی به او خورده گرفت اما اجازه دهید تکلیف فدراسیون و مدیریت مشخص شود سپس تصمیم گیری خواهیم کرد. جدا از بخش بانوان فدراسیون کشتی یک رشته المپیکی است و نگاه باید مدال اوری در المپیک توکیو باشد. به همین دلیل می طلبد تکلیف رئیس هرچه زودتر مشخص شود .و وزارت ورزش نیزهمین نگاه را دارد.