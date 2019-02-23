هزارمیلیارد تومان از جیب کالاهای مضر محیط زیست برای تولید انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهرداد بائوج لاهوتی، با اشاره به مصوبه اخیر نمایندگان در صحن علنی مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، مبنی بر اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال برای بازیافت پسماند از محل عوارض کالاهای منجر به تولید پسماند و رفع اثرات محیط زیست، گفت: در قانون بودجه سال جاری نیز این عدد برای بازیافت تصویب شد و اگرچه قانون فاخر و مناسبی بود اما مبلغ در نظر گرفته شده تخصیص داده نشد.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه دولت باید از کارخانه‌های تولیدکننده کالاهایی با عوارض زیست محیطی و دارای زباله و آلودگی محیطی، تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده و در اختیار دستگاه‌هایی همچون سازمان محیط زیست قرار دهد تا در امر کاهش عوارض پسماند کالاهای مضر برای محیط زیست هزینه کنند و آلودگی‌ها رفع و حتی تبدیل به انرژی شوند.

این عضو خانه ملت با تاکید بر اینکه اصل این هدف قابل دفاع است و می‌تواند بازدارنده تولید کالاهای مخرب برای محیط زیست باشد، افزود: حتی اگر دریافت این مبلغ بازدارنده نبود، دولت می‌تواند با مبلغ دریافتی عوارض تخریبی محیط زیست را از بین ببرد و انرژی تولید کند.

ضرورت تبدیل زباله‌ها به انرژی

بائوج لاهوتی با بیان اینکه دولت مکلف به وصول این پول است، بر ضرورت تبدیل زباله‌ها به انرژی همچون برق تاکید کرد و گفت: زباله‌سوزی با هدف تولید برق از زباله معمولا در نیروگاه‌های زباله‌سوز صورت می‌گیرد و هزینه‌ی بالایی نیز دارد اما دولت باید این هزینه را تامین و زباله‌ها را به انرژی تبدیل کند.

به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های پسماند کشور حدود ۱۱ مگاوات است که از ۵ نیروگاه در شهرهای شیراز، تهران و مشهد تولید می‌شود، در تهران نیز به جز تولید برق از زباله، از فاضلاب نیز تولید برق صورت می‌گیرد.