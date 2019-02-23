  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

در رزمایش ولایت ۹۷ نیروی دریایی ارتش صورت گرفت؛

پرتاب اژدر از بالگرد و زیردریایی‌های طارق و غدیر

پرتاب اژدر از بالگرد و زیردریایی‌های طارق و غدیر

در دومین روز از رزمایش ولایت ۹۷ نیروی دریایی ارتش، زیردریایی‌های طارق و غدیر اقدام به پرتاب اژدر الکتریکی و والفجر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از مرحله نمایش قدرت رزمایش دریایی ولایت ۹۷، یگان‌های زیرسطحی نیروی دریایی، با بکارگیری انواع اژدرها، به مقابله با تهدیدات سطحی و زیرسطحی پرداختند.

در جریان این تمرین، زیردریایی طارق اقدام به پرتاب اژدر الکتریکی کرده و زیردریایی غدیر نیز اژدر والفجر را شلیک کرد.

یک فروند بالگرد SH نیز در ادامه این رزمایش، با پرتاب اژدر مارک ۴۶، هدف خود را در دریا مورد اصابت قرار داد.

رزمایش ولایت ۹۷ به مدت ۳ روز در آب‌های جنوب و جنوب شرق کشور در گستره‌ای به وسعت بیش از یک میلیون کیلومتر مربع از شرق تنگه هرمز تا مدار ۱۰ درجه اقیانوس هند در حال برگزاری است.

کد مطلب 4549770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها