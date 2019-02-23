به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از مرحله نمایش قدرت رزمایش دریایی ولایت ۹۷، یگانهای زیرسطحی نیروی دریایی، با بکارگیری انواع اژدرها، به مقابله با تهدیدات سطحی و زیرسطحی پرداختند.
در جریان این تمرین، زیردریایی طارق اقدام به پرتاب اژدر الکتریکی کرده و زیردریایی غدیر نیز اژدر والفجر را شلیک کرد.
یک فروند بالگرد SH نیز در ادامه این رزمایش، با پرتاب اژدر مارک ۴۶، هدف خود را در دریا مورد اصابت قرار داد.
رزمایش ولایت ۹۷ به مدت ۳ روز در آبهای جنوب و جنوب شرق کشور در گسترهای به وسعت بیش از یک میلیون کیلومتر مربع از شرق تنگه هرمز تا مدار ۱۰ درجه اقیانوس هند در حال برگزاری است.
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