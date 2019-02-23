به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز(شنبه) در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سرآمدان فناوری و صنعت که در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران که چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند آن را جشن گرفتیم، معجزات زیادی دارد، اصل پیروزی انقلاب اسلامی هم یک معجزه بود.

وی گفت: دفاع مقدس و دفاع در برابر رژیمی که شرق و غرب از آن حمایت می کردند، یک معجزه بود و البته مواردی از این قبیل بسیار است. چرایی آن هم تحقق وعده های الهی است که برای هر کسی که خدا را یاری کند این امر محقق می شود.

حاتمی افزود: تشکیل بسیج کار معجزه آسای امام راحل به حساب می آید، اینکه آذر ۵۸ این موضوع به ذهن امام راحل برسد که باید اینگونه مردم را پای کار آورد و آنها را برای میادین الهی آماده کرد، به اعتقاد من یک معجزه است. این سنت الهی است که هرکس برای خدا قدم بر دارد، خداوند او را یاری خواهد کرد.

وزیر دفاع بیان کرد: اگر مشکلات را ریشه یابی کنیم حتما اذعان داریم که اگر به تدابیر امام و رهبری معظم انقلاب به طور کامل عمل می کردیم حتما وضعیت ما بهتر بود.

وی در ادامه تصریح کرد: امروز دشمنان روح مردم ما را هدف قرار دادند، دشمنان می خواهند مردم ما را مایوس و بی اعتماد به نظام کنند که موفق هم نمی شوند.

حاتمی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب رهبر انقلاب فزود: نباید نا امید بود، ما امروز در سکویی بسیار مطمئن تر ایستاده ایم. دشمنان بدانند که گام دوم ما حتما پر شتاب تر از گذشته خواهد بود.

وزیر دفاع گفت: امروز ۸۵ درصد نیازهای دفاعی خود را در داخل تولید می کنیم، موشک فاتح، موشک هوا به هوای فکور، موشک هویزه، زیر دریایی فاتح که اخیرا تحویل نیروی دریایی شد و رونمایی از هواپیما کوثر از جمله دستاوردهای دفاعی اخیر ما به حساب می آیند.

وی گفت: همه می دانند که ساخت و طراحی زیر دریایی پیچیده‌تر از هواپیما است. ما در وزارت دفاع با بیش از ۵۰۰۰ شرکت، ده ها دانشگاه و مراکز مطالعاتی همکاری می کنیم و البته این استفاده حداقلی از ظرفیت های موجود است.

حاتمی با بیان اینکه بسیج یکی از مناسب ترین الگوهای حضور و مشارکت مردمی در میادین انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: ما در سال‌های گذشته توانستیم راهبرد دشمن در منطقه را با شکست کامل مواجه کنیم و با قاطعیت می‌گویم که با تکیه به همین مردم و شهدایی که تقدیم کردیم، برنده صلح و جنگ شدیم. جنگ را آنها آغاز کردند ولی ما تمام کردیم.

وزیر دفاع گفت: آمریکا می خواست ۳۰ الی ۴۰ سال داعش را در منطقه نگهدارد اما نتوانستند. آنها خواستند قدرت دفاعی ما را برای همسایه ها خطرناک نشان دهند اما ما نشان دادیم که قدرت ما برای صلح و امنیت منطقه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گام دوم را با قدرت و سرعت بیشتری خواهیم پیمود و حتما با پیروزی، از تحریم‌ها و سختی هایی که دشمنان به ما تحمیل می کنند عبور خواهیم کرد.