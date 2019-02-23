به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کوبایی‌ها قرار است برای اولین بار پس از انقلاب سال ۱۹۵۹ به تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی جدید این کشور رای دهند.

گفته شده قانونی اساسی جدید کوبا با اصلاحات و تغییراتی مهمی همراه خواهد و برای اولین بار قرار است املاک خصوصی به رسمیت شناخته شود.

در قانون اساسی جدید کوبا همچنین امکان سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به اینترنت نیز فراهم خواهد شد.

همچنین در قانون اساسی جدید برای ریاست جمهوری کوبا محدودیت دوره تعیین شده و قرار است تا پست نخست وزیری و دولت‌های محلی نیز باردیگر در کوبا شروع به کار کند.

قانون اساسی فعلی کوبا در سال ۱۹۷۶ با ۹۷.۷ درصد آرا به تائید مردم این کشور رسیده بود.