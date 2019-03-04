درمان سکته با سلول بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلولهای بنیادی، احیای عصبی از طریق سلول درمانی یک رویکرد امیدوار کننده است و در این میان سلولهای پیش ساز اندوتلیالی (EPCs) ممکن است با پیشبرد ترمیم اندوتلیالی و رگ زایی به تقویت اثرات سلول درمانی و همچنین اثرات نوروپلاستی کمک کند و نتایج درمانی را بهبود ببخشد.
در مطالعهای جدید، محققان در دانشگاه گوانگ ژو چین به ارزیابی بی خطر بودن و محتمل بودن پیوند اتولوگ سلولهای پیش ساز اندوتلیالی تکثیر شده در آزمایشگاه به بیمارانی پرداختهاند که به سکته ایسکمی حاد دچار شده بودند.
بررسیهای آنها نشان داد که سلولهای پیش ساز اندوتلیالی کیفیت زندگی و بقای بیمارانی که دچار انفارکته مغزی حاد شده بودند را به صورت دراز مدت و قابل توجه بهبود بخشید و هیچ گونه عارضه جانبی مربوط به استفاده از این سلولها نیز مشاهده نشد. این یافته حاکی از مؤثر بودن این سلولها در درمان سکته است.
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