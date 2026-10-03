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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

فینالیست شدن امیرعلی آذرپیرا با عبور از فینال زودرس

فینالیست شدن امیرعلی آذرپیرا با عبور از فینال زودرس

امیرعلی آذرپیرا در مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی ازاد بازی های آسیایی حریف مدعی و قدرتمند خود از ژاپن را شکست داد و فینالیست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی ازاد وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در فینال زودرس این وزن به مصاف آرش یوشیدا از ژاپن که مدال برنز جهان و قهرمانی آسیا را دارد، رفت و با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز شد و به فینال این وزن از مسابقات راه یافت.

آذرپیرا در این دوره بازی های آسیایی و در دور نخست، مقابل محمد گلزار از پاکستان ۱۰ بر صفر به برتری دست یافت سپس در مرحله یک چهارم هملیف از ترکمنستان را ۱۰ بر صفر شکست داد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

پیش از این یونس امامی هم فینالیست وزن ۷۴ کیلوگرم شده بود. ضمن اینکه روز گذشته کشتی ازاد توسط امیرحسین زارع و علیرضا عبدولی صاحب مدال طلا شده بود.

بدین ترتیب کشتی ازاد با فینالیست شدن یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا در انتظار ۲ طلای دیگر قرار گرفت.

کد مطلب 6965771

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