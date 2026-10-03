به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه آیین افتتاحیه دوره هفتم اعتباربخشی بیمارستان‌های کشور و همایش ملی آموزش ارزیابان اعتباربخشی، گفت: یکی از وظایف وزارت بهداشت، ارزیابی و اعتباربخشی بیمارستان‌ها از نظر کیفیت خدمات و شاخص‌هایی است که به ایمنی بیمار، نحوه ارائه خدمات در اورژانس و بخش‌های معمولی، رضایتمندی بیماران و ارتقای کیفیت خدمات درمانی مربوط می‌شود.



وی افزود: امروز هفتمین دوره اعتباربخشی بیمارستان‌های کشور را آغاز می‌کنیم و ارزیابان ما طی چند روز در این برنامه حضور خواهند داشت و آموزش‌های لازم درباره مباحث مختلف، شیوه‌های ارزیابی و اعتباربخشی و راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات درمانی به بیماران ارائه خواهد شد.



ظفرقندی با بیان اینکه در دوره هفتم تلاش شده است استفاده از فناوری‌های جدید و تکریم بیمار مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: امیدواریم در این دوره بتوانیم برنامه‌ریزی مناسبی برای ارتقای کیفیت خدمات با استفاده از فناوری‌های جدید و با تأکید بر تکریم و احترام به بیمار داشته باشیم.



وزیر بهداشت در تشریح شاخص‌های مربوط به ایمنی بیمار گفت: ایمنی بیمار و کاهش خطاهای پزشکی دارای دو بخش است؛ بخشی از آن به شرایط فیزیکی و محیطی بیمارستان مربوط می‌شود که موضوعاتی همچون ایمنی ساختمان، مقاومت در برابر زلزله، آتش‌نشانی و سایر الزامات فیزیکی را شامل می‌شود و این موارد در شاخص‌های اعتباربخشی مورد توجه قرار می‌گیرد.



وی ادامه داد: بخش دیگری از این شاخص‌ها به مدیریت و اداره بیمارستان، اخلاق حرفه‌ای و نحوه رفتار با بیمار مربوط است. بیمار باید با کرامت و احترام مورد توجه قرار گیرد و مدیریت بیمارستان باید به گونه‌ای باشد که بیمار در مجموعه درمانی سرگردان نشود، مسیر صحیح دریافت خدمات برای او مشخص باشد و به‌ویژه در مورد بیماران اورژانسی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نیازهای درمانی آنها رسیدگی شود.



ظفرقندی درباره تفاوت دوره هفتم اعتباربخشی با دوره‌های گذشته نیز گفت: اکنون در دوره هفتم قرار داریم و تاکنون شش دوره اعتباربخشی در کشور انجام شده است. این فرآیند حدود ۱۵ سال است که در نظام سلامت کشور اجرا می‌شود و طبیعتاً در دوره جدید، شاخص‌های اعتباربخشی مورد بازنگری قرار می‌گیرند.

وی افزود: در بازنگری شاخص‌ها، هم موضوعات فیزیکی بیمارستان‌ها، از جمله تأمین برق، ژنراتورها، انرژی و مسائل مرتبط با مقاومت و ایمنی ساختمان‌ها، مورد توجه قرار می‌گیرد و هم شاخص‌های مدیریتی و نحوه ارائه خدمات بررسی خواهد شد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: مباحث مربوط به این شاخص‌ها در جلسات دوره هفتم بررسی و جمع‌بندی می‌شود و در نهایت یک جمع‌بندی اجرایی در اختیار ارزیابان اعتباربخشی در سراسر کشور قرار خواهد گرفت تا فرآیند ارزیابی بیمارستان‌ها بر اساس شاخص‌های جدید انجام شود.

وزیر بهداشت تأکید کرد: باید با نهایت دقت، حوصله و احترام با مردم برخورد کنیم؛ چراکه بیمار و مراجعه‌کننده در یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین شرایط زندگی خود به نظام سلامت مراجعه کرده است.



ظفرقندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه بیمارستان‌های صحرایی در دوران دفاع مقدس، گفت: تجهیزات به‌تنهایی تعیین‌کننده کیفیت نیست. در دوران دفاع مقدس، بیمارستان‌های صحرایی به خطوط مقدم نزدیک شدند؛ زیرا بررسی‌ها نشان داده بود که اگر مجروح جنگی حتی چند دقیقه زودتر به محل درمان برسد، امکان نجات جان او افزایش پیدا می‌کند.



وی افزود: به همین دلیل بیمارستان‌های صحرایی در محورهای مختلف عملیاتی ایجاد شدند و با وجود شرایط بسیار سخت و امکانات محدود، خدمات درمانی و جراحی در آنها ارائه می‌شد. این تجربه نشان داد که کیفیت خدمات، علاوه بر تجهیزات، به طراحی درست فرآیندها، سرعت عمل و توجه به نیاز واقعی بیمار وابسته است.



وزیر بهداشت از ارزیابان اعتباربخشی بیمارستان‌ها قدردانی کرد و گفت: از همه ارزیابان تشکر می‌کنم که با دقت و نگاه رو به جلو تلاش می‌کنند زمینه ارتقای روزبه‌روز کیفیت خدمات را فراهم کنند.



وی تأکید کرد: درخواست من این است که موضوع رضایتمندی بیماران و اخلاق حرفه‌ای حتماً در فرآیند هدایت و ارزیابی بیمارستان‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چراکه نیاز داریم مردم همچنان امیدوار و باانگیزه باشند و نظام سلامت بتواند نقطه امید، اتکا و اطمینان آنها باشد.



ظفرقندی خاطرنشان کرد: پنل‌ها، جلسات بحث و گفت‌وگو و آموزش‌هایی که در این همایش برگزار می‌شود، همه با هدف ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم و بیماران است و امیدواریم این مسیر با توفیق الهی ادامه پیدا کند.