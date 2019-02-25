شاپور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه‌ریزی‌هایی را برای کاهش نرخ تامین مالی از بازار سرمایه در دستور کار دارد، گفت: متاسفانه گاهی برخی فرصت‌های رقیب بازار سرمایه از جمله احتکار برخی کالاها، خرید و فروش طلا و معامله ارز، در کنار بورس قرار می‌گیرند که باید این موضوع متوقف شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از برنامه‌ریزی برای افزایش سهم بورس در تامین مالی اقتصاد ایران خبر داد و افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار، تلاش دارد تا هزینه ارکان بورس را کاهش دهد تا همراهی لازم با نظام پولی کشور شکل بگیرد. ما اعتقاد داریم که تامین مالی، حرکتی است که باید به صورت توامان میان بانک، بورس و بیمه رخ دهد.

وی تصریح کرد:شفافیت یکی از مهمترین اصولی است که بازار سرمایه باید به آن نگاه کند؛ تلاش ما این است که در تامین مالی، بخش‌خصوصی هم نقش‌آفرین شود، چراکه اکنون نقش بخش دولتی بسیار پررنگ است و دولت تلاش می کند تا نیازهای مالی خود را از بورس تامین کند، بنابراین باید جهت گیری را به سمتی پیش برد که بتوانیم شاهد افزایش سهم بخش خصوصی در تامین مالی از بازار سرمایه باشیم.