تشکیل ۶۴ هزار پرونده قاچاق کالا و ارز در تعزیرات

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رایگانی صبح امروز در جمع خبرنگاران در خصوص پروندههای تشکیلشده در تعزیرات گفت: در ۱۱ ماه نخست سال جاری تعداد ۴۵۸ هزار و ۳۷ فقره پرونده در حوزههای صلاحیتی سازمان تشکیلشده که این رقم در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته که ۴۰۷ هزار و ۲۷۷ فقره پرونده تشکیلشده بود نشاندهنده رشد ۱۲ درصدی پروندههای وارده سازمان است.
وی افزود: همچنین در ۱۱ ماهه نخست سال جاری تعداد ۴۶۵ هزار و ۴۱۴ پرونده مختومه شده درحالیکه در همین بازه زمانی در سال گذشته تعداد ۴۳۱ هزار و ۹۷۲ پرونده مختومه شده و این نشاندهنده رشد ۸ درصدی پروندههای مختومه سازمان است.
سخنگوی سازمان تعزیرات به جریمه متخلفان اشاره و تصریح کرد: متخلفان در ۱۱ ماه نخست سال جاری ۸۲ هزار میلیارد ریال جریمهشدهاند درحالیکه میزان محکومیت متخلفان در سال گذشته ۳۹ هزار میلیارد بوده است و مقایسه این ارقام نشانگر رشد ۱۱۰ درصدی محکومیت ریالی در سازمان است.
رایگانی افزود: در حوزه کالا و خدمات ۳۵۰ هزار و ۳۸۵ پرونده تشکیلشده و تعداد ۳۵۵ هزار و ۴۶۶ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۴۱ هزار میلیارد ریال محکومشدهاند. همچنین در حوزه بهداشتی تعداد ۴۲ هزار و ۸۲۴ پرونده تشکیل و ۴۴ هزار و ۴۶۲ پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت ۲۰۷ میلیارد ریال محکومشدهاند.
رایگانی با اشاره به پروندههای تشکیلشده در حوزه قاچاق کالا گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز تعداد ۶۴ هزار و ۸۲۸ پرونده تشکیل و ۶۵ هزار ۴۸۶ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۴۱ هزار میلیارد ریال محکومشدهاند.
وی افزود: در ۱۱ ماه نخست سال جاری تعداد ۸ هزار و ۵۰۹ پرونده مهم و ملی در حوزههای صلاحیتی سازمان تشکیلشده که در مقایسه با تعداد ۳ هزار و ۹۳ پرونده مهم و ملی در سال ۹۶ نشانگر رشد ۱۷۵ درصدی پروندههای مهم و ملی است و سازمان در حال برخورد با تخلفات در سطح کلان است.
رایگانی ادامه داد: در حوزه اجرای احکام، در سال جاری ۳۸۷ میلیارد تومان جزای نقدی وصولشده است که این رقم در مقایسه با وصولی ۲۹۵ میلیون تومانی سال گذشته در همین بازه زمانی نشانگر رشد ۳۱ درصدی وصولی اجرای احکام است.
سخنگوی تعزیرات تصریح کرد: تعداد بازرسیهای انجامشده در سال جاری با ثبت ۹۲ هزار و ۳۴۹ بازرسی در ۱۱ ماه نخست سال جاری در مقایسه با تعداد بازرسی ۵۸ هزار و ۴۶۸ در سال گذشته بیانگر رشد ۵۸ درصدی بازرسیها است؛ همچنین در سال جاری ۸۴۰ مورد نصب پارچه بر سر در واحدهای صنفی به دلیل تکرار تخلف داشتهایم که این رقم در مقایسه با تعداد ۵۷۴ نصب پارچه در سال گذشته، نمایانگر رشد ۴۶ درصدی نصب پارچه و برخورد با تکرار تخلفات بوده است.
وی در خصوص پلمب مراکز متخلف گفت: همچنین در سال جاری تعطیلی واحدهای صنفی و پلمب رشد ۱۲ درصدی داشته و تعداد تعطیلی کسبوکار در ۱۱ ماهه نخست سال جاری به ۲ هزار و ۶۸ مورد رسیده است درحالیکه آمار سال گذشته یک هزار و ۸۴۴ مورد پلمب بوده است.
وی ادامه داد: مقایسه آمار احتکار در سال جاری تعداد یک هزار و ۸۲۹ پرونده در حوزه احتکار وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۷۵۱ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۶۰۳ میلیارد ریال جریمه محکومشدهاند که این رقم در سال گذشته تعداد ۱۷۷ پرونده متشکله، ۲۷۳ پرونده مختومه و جریمه ۴۸۶ میلیون ریالی متخلفان را نشان میدهد و مقایسه این آمارها نشاندهنده رشد ۹۳۳ درصدی پروندههای متشکله، رشد ۵۴۱ درصدی پروندههای مختومه و رشد بیش از ۱۲۳۹ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
رایگانی افزود: مقایسه آمار اخفا و امتناع از عرضه کالا در سال جاری تعداد یک هزار و ۳۸۹ پرونده در حوزه اخفا و امتناع از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۳۴۶ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۱۱۲ میلیارد تومان جریمه محکومشدهاند که این رقم در سال گذشته تعداد ۲۰۴ پرونده متشکله، ۲۲۸ پرونده مختومه و جریمه ۸ میلیارد ریالی متخلفان را نشان میدهد و مقایسه این آمارها نشاندهنده رشد ۵۸۱ درصدی پروندههای متشکله، رشد ۴۹۰ درصدی پروندههای مختومه و رشد بیش از ۱۳۹ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در رابطه با مقایسه آمار عدم اعلام موجودی کالا گفت: در سال جاری تعداد یک هزار و ۷۱ پرونده در حوزه عدم اعلام موجودی کالا از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۶۱ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۹۵ میلیارد ریال جریمه محکومشدهاند که این رقم در سال گذشته تعداد ۲۵۹ پرونده متشکله، ۳۰۲ پرونده مختومه و جریمه ۴۹۳ میلیون ریالی متخلفان را نشان میدهد و مقایسه این آمارها نشاندهنده رشد ۳۱۴ درصدی پروندههای متشکله، رشد ۲۵۱ درصدی پروندههای مختومه و رشد بیش از ۱۹۵ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
رایگانی در خصوص پروندههای تخلفات حوزه گوشت دام گفت: مقایسه آمار تخلفات گوشت دام در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۶۷۹ پرونده در حوزه تخلفات گوشت دام از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد ۲ هزار و ۶۱۹ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۴۶ میلیارد ریال جریمه محکومشدهاند که این رقم در سال گذشته تعداد یک هزار و ۲۸۶ پرونده متشکله، یک هزار و ۳۲۰ پرونده مختومه و جریمه ۱۲ میلیارد ریالی متخلفان را نشان میدهد و مقایسه این آمارها نشاندهنده رشد ۱۰۸ درصدی پروندههای متشکله، رشد ۹۸ درصدی پروندههای مختومه و رشد بیش از ۲۷۶ برابری محکومیت ریالی است.
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