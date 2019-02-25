نجات جان کودک با اقدام به موقع/اینجا عشق به خدمت حکمرانی می کند

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: شاید کمتر افرادی در جامعه وجود داشته باشند که قبل از گرفتار شدن در حادثه‌، با مجموعه هلال احمر آشنایی داشته باشد و حتی گاهی بدلیل این بی‌اطلاعی در زمان حادثه نمی‌دانند که چطور باید با این گروه پرتلاش تماس بگیرند، هلال احمر یک مجموعه عام‌المنفعه و جهانی است که در هنگام وقوع بسیاری از حوادث به داد مردم رسیده و خدمات مختلفی را به حادثه دیدگان ارائه کرده است.

خبرگزاری مهر در گفتگویی تفصیلی با «اکبر شخمگر»، یکی از امدادگران هلال احمر خراسان جنوبی سعی دارد تا بخشی از فعالیت های داوطلبانه و جهادی این عزیزان را به قلم در آورد.

شخمگر کارشناس ارشد تربیت بدنی است که از سال ۹۰ فعالیت خود را در جمعیت هلال احمر آغاز کرده است. او با توجه به علاقه زیادی که به هیجان و فعالیت های داوطلبانه و کمک به مردم داشته، از همان ابتدا با انگیزه فراوان وارد این سازمان شده است و به گفته خودش این علاقه سبب شد تا تلاش او دو چندان شود و بتواند آموزش‌های مربوط به این حرفه را خیلی زود فرا گیرد.

شخمگر با اشاره به اینکه تمام دغدغه افراد این سازمان کمک کردن و خدمت رساندن به مردم است، گفت: به نظرم بهترین حس دنیا نجات دادن جان انسان‌ها است، وقتی کسی را نجات می دهیم و یا به او کمک می کنیم، آنقدر آن لحظه حس خوبی به انسان دست می‌دهد که قادر به توصیف نیستم.

وی با بیان اینکه نجاتگران هلال احمر با توجه به اینکه در موقع وقوع حادثه یا اتفاقی، وارد عمل می‌شوند تمام حوادث برای آنها تلخ است، به بیان خاطرات تلخ و شیرین خود در دوران خدمت پرداخت و گفت: «یک مرتبه، در داخل پایگاه نشسته بودیم که یک نفر با مشت به در پایگاه می کوبید و سراسیمه فریاد کمک سر می‌داد، فوری بیرون رفتیم دیدم، روبروی پایگاه یک خودرو واژگون شده بود، همان لحظه به سرعت وارد عمل شدیم و به محل حادثه رفتیم. وقتی به محل حادثه رسیدیم، دیدیم یک خانواده دچار حادثه شده‌اند و نوزاد شش ماهه آنها روی زمین افتاده است، در آن لحظه تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که این نوزاد هرچه سریعتر باید به بیمارستان اعزام شود و این کار را فوری انجام دادیم».

نجات نوزاد شیرین ترین لحظه زندگی

این امدادگر جوان ادامه داد: «هر چند در آن عملیات راننده خودروی نجات بودم؛ اما بدلیل اهمیت موضوع و نجات جان کودک، خودم عقب آمبولانس نشستم و به همراه پدر و خواهر نوزاد به سمت بیمارستان حرکت کردیم، به نوزاد ضربه سنگینی وارد شده بود؛ در حالی که در دستم بود ناگهان تنفس او قطع و نبض او احساس نمی‌شد، فضای بسیار نارحت کننده‌ای بود، پدری نالان و شوکه شده از اتفاقی رخ داده، خواهر نوزاد که سر و صورتی پر از خون و نوزادی که در دستان من هیچ حرکتی نداشت، مادری که در صحنه حادثه متاسفانه جان خود را از دست داده بود، اینها همه واقعا برایم سخت بود، تمام دغدغه من نجات جان کودک شده بود، در اولین اقدام شروع به ماساژ قلبی برای نوزاد نمودم، راننده با سرعت به سمت بیمارستان در حرکت بود و شاید زمانی که طول کشید به بیمارستان برسیم ۱۰ دقیقه بیشتر طول نکشید ولی زمان به کندی سپری می‌شد و برای من یک سال گذشت».

شخمگر ادامه داد: « بعد از سیکل دوم ماساژ، اولین تنفسی که توسط "آمبوبگ" به بچه دادم نفسش برگشت و انگار دنیا را به من و پدر آن نوزاد دادند، فضا به گونه‌ای بود که اشک در چشمانم جمع شده بود، انگار دوباره زندگی او شکل گرفت و شیرین ترین لحظه به نظر من برای یک امدادگر یا هر انسانی می‌تواند این لحظه باشد؛ بعد از حادثه جویای حال آن کودک هستم و او به زندگی خود ادامه می‌دهد و این زیباترین هدیه از طرف خداوند به من بود».

این امدادگر جوان با بیان اینکه از مهمترین تجربیاتی که در مجموعه هلال احمر کسب نموده‌ام این بوده که موارد و مسایلی رو یاد گرفته‌ام که در درجه اول برای خودم و خانواده‌ام می‌تواند مفید باشد و بعد می‌توانم آن را به دیگران منتقل سازم، گفت: نباید فکر کنیم که حادثه فقط برای دیگران است؛ بلکه امکان دارد یک روز برای همه ما هم این حوادث رخ دهد، پس چه بهتر که با به عضویت درآمدن در جمعیت هلال احمر این آموزش‌ها را فرا گرفته و بتوانیم آمادگی‌مان را در برابر این بلایا و حوادث ناگهانی را بالا ببریم.

تسکین درد مردم هدف هلال احمر

این امدادگر جوان که در اولین روزهای زلزله کرمانشاه وارد به این استان سفر کرده و در آنجا نیز به خدمت رسانی به مصدومان پرداخته است، گفت: من در همان لحظات اول زلزله به کرمانشاه اعزم شدم و این اتفاق ناگوار را به طور دقیق لمس کردم و تجربیاتی زیادی را در این مدت کسب نمودم.

وی بیان داشت: در این سانحه به عینه احساساتی که از کمک های مردم ایران وجود داشت موج می‌زد و متوجه این امر می‌شدیم که چقدر ایرانی‌ها در زمان حادثه به فکر هم نوعانشان هستند، در این حادثه ایران شده بود کرمانشاه و همه مردم هر کدام به طریقی دستی به نوبه خود در کار داشتند؛ رنگ، نژاد و مذهب مهم نبود بلکه مهم مردمی بودند که احتیاج به کمک داشتند.

شخمگر با بیان اینکه در این سانحه دلخراش کوچک و بزرگ در کنار یکدیگر با یک هدف واحد کمک می‌کردند، افزود: از اینکه من هم به عنوان عضوی کوچک در این حماسه بزرگ ملی شریک بودم، احساس غرور می‌کردم و باز هم با جان دل در خدمت مردم خود هستم.

او هلال احمر را یک سازمان عام والمنفعه و غیر دولتی می داند که اساس کارش دادن خدمات داوطلبانه و تسکین دردهای بشری است.

این داوطلب جوان هلال احمر با بیان اینکه هر کس نسبت به علاقه خود وارد یک حرفه می‌شود، افزود: فعالیت در مجموعه هلال احمر در واقع کمک به دیگران است، کسانی که علاقمند به خدمت در این حوزه داوطلبانه هستند؛ باید به شعب هلال احمر در هر شهرستان مراجعه و برای گذراندن دوره‌های آموزشی در این سازمان ثبت نام کنند، تا در زمان رخ دادن بلایا و حوادث طبیعی یا غیر طبیعی لباس به تن کرده و در کنار مردم بایستند و کمک کنند.

شخمگر با اشاره به اینکه همه می‌توانند امدادگر باشند، بیان کرد: یک جامعه که تمام آموزش های امدادی را دیده، بسیار می‌تواند مثمر ثمر باشد؛ بنابراین باید تلاش کنیم تا آموزش های هلال احمر را همه فرا بگیریم.