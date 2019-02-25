نمایشگاه آثار نقاشی با عنوان «ریحانه النبی(ص)»در مشهد گشایش یافت

به گزارش خبرنگارمهر، همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا(س) نمایشگاه ریحانه النبی(ص) با بیش از ۴۰ اثر نقاشی‌خط در ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ که بیشتر آن ها با رنگ اکریلیک بر روی بوم خلق شده در نگارخانه رضوان مشهد در معرض دید عموم گذاشته شده است.

بیشتر آثار نمایشگاه حاضر با محوریت موضوعی حضرت زهرا(س) و با بهره‌گیری از اشعار کشیده شده است و هنر نقاشی‌خط هر سه رشته خوش‌نویسی، نقاشی و گرافیک را در خود دارد.

علیرضا بهدانی متولد ۱۳۵۰ در بیرجند و نخبه هنری در رشته کتابت قرآن، دارای مدرک فوق ممتاز شکسته نستعلیق، خوش‌نویس بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین قرآن مطلای دست‌نویس، خوش‌نویس بزرگ‌ترین نهج‌البلاغه طلای دست‌نویس، خوش‌نویس ۵۲ قرآن با خطوط مختلف اسلامی و اجرا کننده بزرگ‌ترین تابلوی نقاشی‌خط است.

این نمایشگاه تا پنج‌شنبه ۹ اسفند از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۱۹ در نگارخانه رضوان مشهد واقع در خیابان کوهسنگی ۱۷، پلاک ۱۶ پذیرای علاقه مندان به این حوزه است.