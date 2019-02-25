علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح جابجایی مسافران نوروزی که هر سال در آستانه عید نوروز در سراسر کشور اجرا می‌شود، اظهار داشت: این طرح امسال در استان یزد همزمان با سراسر کشور از ۲۵ اسفندماه آغاز می‌شود و تا ۱۷ فروردین‌ماه ادامه خواهد یافت.

وی از پیش‌فروش بلیط‌های نوروزی اتوبوس‌های سفرهای برون‌شهری خبر داد و افزود: طرح پیش‌فروش بلیط‌ها از ۱۲ اسفندماه آغاز می‌شود و کار فروش، به صورت حضوری و غیرحضوری انجام خواهد شد.

علیخانی از افزایش نظارت در زمینه فروش بلیط‌های نوروزی خبر داد و یادآور شد: نظارت‌های مستمر از طریق بازرسان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد بر روند فروش بلیط‌های نوروزی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در سطح استان ۵۳ شرکت مسافربری شامل ۲۹ شرکت در مرکز استان و ۲۴ شرکت در شهرستان‌های استان با ۵۷۶ دستگاه ناوگان عمومی برون‌شهری در طول اجرای طرح نوروزی به مردم خدمات رسانی می کنند.

علیخانی خاطرنشان کرد: ۳۳۱ دستگاه از این ناوگان اتوبوس و ۱۵۸ دستگاه مینی‌بوس و ۸۷ دستگاه نیز سواری کرایه است که وظیفه مهم جابجایی مسافران را به مقاصد درون و برون‌استانی بر عهده دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد عنوان کرد: ۸۲ درصد از اتوبوس‌های برون استانی و ۶۳ درصد ناوگان مینی‌بوس تحت پوشش شرکتهای مسافربری، دارای عمر زیر ۱۵ سال هستند و میانگین سنی ناوگان اتوبوس و مینی‌بوس و سواری کرایه در استان یزد به ترتیب ۱۲ و ۱۶ و ۹ سال است.

وی همچنین بیان کرد: در این مدت هزار و ۳۹۱ راننده مسئولیت جابجایی و حمل بار و مسافر در سطح استان را بر عهده دارند.