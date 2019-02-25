  1. استانها
  2. یزد
۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد:

پیش‌فروش بلیط‌های نوروزی اتوبوس در یزد از ۱۲ اسفند آغاز می‌شود

پیش‌فروش بلیط‌های نوروزی اتوبوس در یزد از ۱۲ اسفند آغاز می‌شود

یزد ـ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد از آغاز پیش‌فروش بلیط‌های نوروزی اتوبوس از ۱۲ اسفندماه در یزد خبر داد.

علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح جابجایی مسافران نوروزی که هر سال در آستانه عید نوروز در سراسر کشور اجرا می‌شود، اظهار داشت: این طرح امسال در استان یزد همزمان با سراسر کشور از ۲۵ اسفندماه آغاز می‌شود و تا ۱۷ فروردین‌ماه ادامه خواهد یافت.

وی از پیش‌فروش بلیط‌های نوروزی اتوبوس‌های سفرهای برون‌شهری خبر داد و افزود: طرح پیش‌فروش بلیط‌ها از ۱۲ اسفندماه آغاز می‌شود و کار فروش، به صورت حضوری و غیرحضوری انجام خواهد شد.

علیخانی از افزایش نظارت در زمینه فروش بلیط‌های نوروزی خبر داد و یادآور شد: نظارت‌های مستمر از طریق بازرسان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد بر روند فروش بلیط‌های نوروزی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در سطح استان ۵۳ شرکت مسافربری شامل ۲۹ شرکت در مرکز استان و ۲۴ شرکت در شهرستان‌های استان با ۵۷۶ دستگاه ناوگان عمومی برون‌شهری در طول اجرای طرح نوروزی به مردم خدمات رسانی می کنند.

علیخانی خاطرنشان کرد: ۳۳۱ دستگاه از این ناوگان اتوبوس و ۱۵۸ دستگاه مینی‌بوس و ۸۷ دستگاه نیز سواری کرایه است که وظیفه مهم جابجایی مسافران را به مقاصد درون و برون‌استانی بر عهده دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد عنوان کرد: ۸۲ درصد از اتوبوس‌های برون استانی و ۶۳ درصد ناوگان مینی‌بوس تحت پوشش شرکتهای مسافربری، دارای عمر زیر ۱۵ سال هستند و میانگین سنی ناوگان اتوبوس و مینی‌بوس و سواری کرایه در استان یزد به ترتیب ۱۲ و ۱۶ و ۹ سال است.

وی همچنین بیان کرد: در این مدت هزار و ۳۹۱ راننده مسئولیت جابجایی و حمل بار و مسافر در سطح استان را بر عهده دارند.

کد مطلب 4552099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها