گوشی ها و برنامه های اندرویدی از کلمه عبور بی نیاز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، اگر چه فناوری های مختلفی برای ایمن سازی برنامه های اندرویدی عرضه شده، اما هیچ یک از آنها خالی از نقص و ضعف نیستند. روز گذشته در کنگره جهانی موبایل در بارسلون اسپانیا دو شرکت گوگل و فیدو الینس از روشی جایگزین به جای استفاده از کلمات عبور برای گوشی های اندرویدی رونمایی کردند.

FIDO Alliance یک انجمن صنعتی است که بر روی یکپارچه سازی فناوری های ایمن سازی متمرکز است و شرکت هایی مانند آمازون، ای آر ام، گوگل، اینتل، لنوو و مایکروسافت در آن عضویت دارند. این مجموعه تا به حال استانداردهای ایمنی متنوعی را ابداع کرده که از جمله آنها می توان به FIDO U۲F و FIDO UAF اشاره کرد.

این مجموعه یکی از استانداردهای جدید خود موسوم به FIDO۲ را با گوشی های اندرویدی سازگار کرده است که ورود به محیط برنامه ها یا سرویس های آنلاین را از طریق کلیدهای امنیتی FIDO مانند YubiKey یا ویژگی های بیومتریک خاص هر فرد مانند اثرانگشت، ویژگی های صورت و غیره امکان پذیر می کند.

استفاده از این استاندارد امنیتی نه تنها مانع از نفوذ هکرها به اپلیکیشن های مختلف می شود، بلکه منجر به شناسایی نقاط ضعف و حفره های امنیتی به منظور برطرف کردن آنها می شود.

به زودی توسعه دهندگان برنامه های تحت وب و طراحان اپلیکیشن های اندرویدی می توانند از این استاندارد برای طراحی نرم افزارهای بدون نیاز به کلمه عبور استفاده کنند یا نرم افزارهای فعلی خود را به روز کنند.

گوگل هنوز زمانی را برای ممکن شدن استفاده از این فناوری اعلام نکرده است. در عین حال مرورگرهای مشهوری مانند کروم، اج، فایرفاکس و سافاری در حال برنامه ریزی برای ارائه این خدمات هستند.