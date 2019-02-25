ممنوعیت هرگونه عملیات عمرانی در معابر از ۲۵ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین حمیدی گفت: برابر با هماهنگی های انجام شده، رزمایش طرح نوروز ۹۸ روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه سال جاری اجرا می‌شود.

وی افزود: در عین حال برابر با هماهنگی های صورت گرفته ایستگاه‌های سلامت و توقفگاه‌های بین راهی به ویژه در محورهای کویری راه اندازی خواهد شد. از سوی دیگر آشکارسازی محل‌های حادثه‌خیز نیز پیش از آغاز سفرهای نوروزی در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته است.

رئیس پلیس راه کشور در ادامه به آمار تصادفات نوروز ۹۷ اشاره کرد و گفت: بیشترین کشته های تصادفات رانندگی در نوروز ۹۷ در جاده های کشور، متعلق به شمال استان فارس، خوزستان، خراسان رضوی، کرمان و شمال گیلان بوده است.

وی افزود: همچنین بر اساس آمارها تعداد متوفیان تصادفات اتوبوس‌های فعال در ناوگان حمل و نقل جاده ای در نوروز ۹۷ به میزان ۸۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است و تعداد کل تصادفات اتوبوس‌ها نیز ۴۸ درصد در طرح نوروز ۹۷ نسبت به سال قبل از آن کاهش نشان داد.

رئیس پلیس راه کشور با اشاره به اینکه ۶۹ درصد تصادفات رانندگی در نوروز سال ۹۷ متعلق به خودروهای شخصی بوده است که این روند در مقایسه با سال قبل از آن افزایش را نشان می‌دهد، افزود: همین امر حاکی از آن است که استقبال از حمل و نقل عمومی در سفرهای نوروزی به دلایل مختلف رو به کاهش است.

به گفته وی همچنین در نوروز ۹۷ تصادفات موتورسیکلت و کامیون نیز روندی افزایشی داشتند که قطعا در نوروز امسال تدابیری جدی در این خصوص اتخاذ می‌شود.

رئیس پلیس راه کشور گفت: در نوروز ۹۷ نرخ ترددهای جاده ای در طول طرح نوروزی به میزان ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش داشته از سوی دیگر در این ایام روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که بیانگر پیمایش روزانه یک میلیارد کیلومتر مسافت بوده است.

وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی سفرهای نوروزی در سال ۹۷ برابر با اعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: علی رغم افزایش قابل توجه تعداد خودروها و رانندگان جدید به چرخه حمل و نقل در سال ۹۷ شمار کشته های تصادفات رانندگی به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه در نوروز ۹۷ حدود ۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه کشور با تاکید بر اینکه در نوروز ۹۷ حدود ۳۸ درصد تصادفات رانندگی در جاده‌ها از شکل واژگونی بوده است، گفت: این شکل از تصادفات به دلیل احداث استراحتگاه‌های بین راهی در استان های پرتردد نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است که این امر نشان می‌دهد توسعه این ایستگاه‌ها می‌تواند در کاهش رخداد تصادفات از شکل واژگونی که بیشتر به دلیل یکنواختی راه و خستگی و خواب آلودگی رانندگان رخ می دهد بسیار موثر باشد.

وی گفت: در عین حال ۶۰ درصد تصادفات واژگونی نوروز ۹۷ در حوزه برون شهری در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داده است که این رقم در مقایسه با نوروز ۹۶ حدود ۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

به گفته رئیس پلیس راه کشور تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها تنها در استان‌های خوزستان، گیلان، همدان، کرمانشاه، شمال فارس، قم، خراسان شمالی، گلستان، قزوین و البرز نسبت به نوروز ۹۶ حدود ۹ درصد افزایش داشته است که این رقم بسیار قابل توجه است.