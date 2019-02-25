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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۴۵

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان:

رویکرد جشنواره موسیقی فجر تقویت گروه های موسیقی است

رویکرد جشنواره موسیقی فجر تقویت گروه های موسیقی است

اهواز - معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: به منظور تعریف جدیدی از گروه های موسیقی و هویت بخشی مستقل امسال این جشنواره به صورت گروه محور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چنانی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع چهاردهمین جشنواره موسیقی فجر اظهار کرد: ایجاد فضای شادی و نشاط در جامعه همچنین توجه و حمایت از موسیقی سنتی، آیینی و محلی خوزستان از جمله اهداف این جشنواره است.

وی افزود: به منظور تعریف جدیدی از گروه های موسیقی و هویت بخشی مستقل امسال این جشنواره به صورت گروه محور برگزار می شود که در هویت بخشی و شناسنامه دار شدن گروه های موسیقی استان نقش بسزایی دارد.

معاون امور هنری‌ و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: از مقوله گروه های موسیقی خوزستان فاصله زیادی داریم، بر خلاف اینکه چنین گروه هایی در سایر استان ها وجود دارد.

چنانی گفت: انتظار می رود از این طریق گروه های موسیقی استان خوزستان را بیشتر به دیگر استان ها و جامعه معرفی کنیم تا حرکت جدیدی در این حوزه شاهد باشیم.

وی ادامه داد: انجمن موسیقی امسال به منظور تقویت گروه های موسیقی، ادامه حیات آنها و حضور جدی این گروه ها در عرصه این جشنواره را تعریف کرده است.

به گفته معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان جشنواره موسیقی فجر از سری برنامه های فرهنگی هنری جشن های بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی است که در خوزستان برگزار و در قالب یکی از برنامه های هفته فرهنگی اهواز تعریف شده و به مردم هدیه می شود.

چنانی اضافه کرد: یازدهمین جشنواره منطقه ای تئاتر کودک و نوجوان هم در دزفول از امروز کار خود را آغاز کرد و تا هشتم اسفند ماه ادامه دارد.

وی گفت: گروه هایی از کرمانشاه، مرودشت استان فارس، شاهین شهر اصفهان، اراک، بهبهان، امیدیه و دزفول در این جشنواره حضور دارند و داوران آن رضا فیاضی، فهیمه اقاصفری و مرتضی سخاوت هستند.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر افزود: آثار این جشنواره در شهرهای دزفول، بهبهان، ایذه و شوش و شوشتر به نمایش در می آید تا مردم شاهد هنرنمایی هنرمندان باشند.

چنانی گفت: نخستین جشنواره سنتورنوازی استان هم سوم اسفندماه توسط بخش خصوصی به دبیری سجاد کوراوند در گیت بوستان برگزار شد.

وی بیان کرد: چهارمین جشنواره موسیقی کارون هم امسال در اهواز برگزار می شود و جام اکسین(مسابقات بازی های رایانه ای) برای نوجوانان و جوانان با حضور دو هزار نفر از سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین جشنواره موسیقی فجر از هفتم اسفندماه تا ۹ همین ماه به مدت دو روز در شهرهای اهواز، امیدیه و ماهشهر برگزار می شود.

کد مطلب 4552332

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