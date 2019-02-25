فرهنگ ایرانی را با آثار مدولباس به جهان معرفی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی معاون هنری وزارت ارشاد و رئیس کارگروه مد و لباس در اختتامیه هشتمین جشنواره مد و لباس فجر با اشاره به پشتوانه هفت ساله این جشنواره گفت: تجربیات این ۷ سال دستمایه رویکردهای جدید در این زمینه فرهنگی شد و با همکاری خانواده فعال مدل لباس بدایعی به جلوه آمده است.

رئیس کارگروه مد و لباس جشنواره با بیان اینکه این جشنواره با محوریت یک آیین نامه کار خود را آغاز کرد گفت: کوشیدیم تا بر رسالت اصلی خود که ارتقا و تعالی طراحی با تمرکز بر رویکرد هنری است موفق شویم.

حسینی در ادامه گفت: نشست ها و کارگاه های علمی و عملی مانند رکن رکین این جشنواره مورد توجه قرار گرفته و به مساله چهل سالگی انقلاب و ارزشهای برآمده از آن نیز توجه خاصی شد.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه نگره و زمینه ویژه نقش مکران در این جشنواره مورد توجه قرار گرفت ابراز داشت: این زمینه دارای دو ویژگی بود، توجه به سرمایه های ارزشمند جغرافیای، تاریخی ایران با گوهر درخشنده مکران و کشف منبع عظیمی که الهام بخش هنرمندان.

حسینی این مسئله را موجب هم‌افزایی میان پدیدآورندگان آثار دانست و گفت در طول برگزاری بازدیدکنندگان به اتفاق نظر بر رشد کیفیت جشنواره تاکید داشتند.

رئیس کارگروه مد و لباس کشور با اشاره به برگزاری بخش بین‌الملل این جشنواره در منطقه چابهار خاطرنشان کرد: این مسئله با زمینه توافق نامه ای که میان معاونت هنری وزارت فرهنگ و منطقه آزاد اتفاق افتاد.

او نشانه های پر معنا در جامعه ایرانی و لباس ایرانی را شعر و شعور دانست و گفت: لباس ایرانی با چنین طراحی هایی به مثابه نگارخانه‌ای از فکر و هنر تبدیل کرده است.

حسینی تصریح کرد: حال با این روش می توانیم اقلیم و فرهنگ ایرانی را با این آثار را با اعتماد به نفس در عرصه جهانی معرفی کنیم.

تقدیر از برگزیدگان و پیشکسوتان

در این مراسم از پیشکسوتان و فعالان حوزه مد و لباس حسام‌الدین جلالی، محمدتقی دانایی هوشیار مدیرعامل حجاب شهرکرد، سید سعید میرمحمدصادق طراح مکران و زینب نوروزی مدیر موسسه دختران مهتاب از ایرانشهر در عرصه سوزن‌دوزی بلوچی تقدیر شد.

به ۳ استان برتر مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و قزوین تقدیر و نشان ویژه تقدیم شد.

در بخش رسانه، خبرنگار خبرگزاری مهر مریم علی‌بابایی، به عنوان خبرنگار برتر شناخته شد، همچنین خبرنگار شرق و صداوسیما تقدیر شدند.