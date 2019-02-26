حسین صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پروژه ساخت و بهره برداری از بالن های مخابراتی و ارتباطی که قرار بود برای کمک به مدیریت بحران در ۳۱ استان کشور راه اندازی شود، گفت: آخرین فعالیتی که دراین باره انجام داده ایم مربوط به ساخت و طراحی بالن ارتباطی «بام ۳۰۰» است که امکان حمل محموله های مخابراتی و دوربین های پایشی را در زمان وقوع بحران تا وزن ۳۰۰ کیلوگرم فراهم می کند.

وی با بیان اینکه مانور عملیاتی پلتفرم «بام ۳۰۰ » در منطقه کرج و در زمین های کاوش با موفقیت انجام شد و بالن را تا ارتفاع حدود ۳۵۰ متر بالا بردیم، ادامه داد: همه قابلیتهای این بالن ارتباطی تست شد و آنچه که در مدیریت بحران لازم داریم، دراین پروژه مورد آزمایش قرار گرفت.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران برقراری ارتباطات نقطه به نقطه در زمان بحران را از جمله قابلیتهای این بالن عنوان کرد و گفت: زمانی که بحرانی پیش بیاید به دلیل آنکه روی زمین، زیرساختی نخواهیم داشت و زیرساختها ممکن است از کار بیافتد، از ارتباطات رادیویی برای برقراری ارتباط و سرویس دهی استفاده می کنیم. به همین دلیل در تست «بام ۳۰۰»، ارتباطات را از هشتگرد و از طریق ارتباطات رادیویی، به پای بالن رسانده و توزیع اینترنت داشتیم.

وی با اشاره به اینکه این پروژه با حضور مدیریت بحران استان البرز و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات تست و از قابلیتهای آن رونمایی شد، گفت: آماده این هستیم که درصورت تامین بودجه، این پروژه را برای مدیریت بحران در کل کشور جاری کنیم.

صمیمی با بیان اینکه بالن های ارتباطی ساخته شده در پژوهشگاه فضایی ایران قابلیتهای یکسان با کیفیت عملکردی متفاوتی دارند، تاکید کرد: جدیدترین نسل این بالن ها، بالن ارتباطی «بام ۳۰۰» است که تفاوت آن در وزن محموله ای است که جا به جا می کند. این بالن می تواند محموله ای تا وزن ۳۰۰ کیلوگرم را حمل کرده و تا ارتفاع ۵۰۰ متری از سطح زمین بالا ببرد.

وی گفت: البته در روزی که این بالن تست شد، به دلیل شرایط جوی برف وباران، آن را تا ارتفاع ۳۵۰ متر، تست کردیم.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران ادامه داد: این بالن قابلیت حمل و سوار کردن محموله های مخابراتی و انواع دوربین های پایشی را تا وزن ۳۰۰ کیلوگرم دارد، افزود: ما در این پروژه انواع دوربین های پایشی دید در شب را تست کردیم که با حضور دبیرکمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، مورد تایید واقع شد.

وی با بیان اینکه چنانچه ملزومات اداری و مالی این پروژه حل و فصل شود، آمادگی عملیاتی سازی آن برای کل کشور وجود دارد، گفت: فناوری بالن ارتباطی و اینترنتی، یک فناوری کاملا بومی است که با استفاده از پتانسیل متخصصان داخل پژوهشگاه فضایی ایران به ثمر رسیده و می توان از آن به عنوان الگوی موفقی از تعامل بخش دولتی با بخش خصوصی، اپراتورها و شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها نام برد. چرا که ما معتقدیم در این بستر از همه ظرفیتهای موجود استفاده شده تا شرکت دانش بنیان، محصول خود را به صورت عملیاتی تست کرده و ارائه دهد.