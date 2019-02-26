به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد در همایش بین المللی توسعه چابهار با اشاره به حضور تعدادی از سفرای کشورهای اروپایی، عربی و آسیایی شامل بلژیک، قطر و استرالیا در این همایش و سرمایه گذاران بخش خصوصی کشورهای منطقه گفت: سال گذشته فاز اول توسعه بندر چابهار با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید که ظرفیت این بندر از ۳.۵ به ۸.۵ میلیون تن افزایش یافت. از آن زمان تخلیه بارگیری در بندر همواره سیر صعودی داشته است.

وی افزود: روز گذشته نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی ۶ دستگاه مکنده غلات که پیشتر به ارزش ۱۷.۵ میلیون دلار به مجموعه تجهیزات این بندر افزوده شده بود، به بهره برداری رسید و طی یک سال اخیر نیز ۲۴۰ میلیون یورو قرارداد سرمایه گذاری در بندر چابهار به امضاء رسیده است. این سرمایه گذاری ها شامل ساخت مخازن و انبارها، سیلوی غلات و پایانه مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی بوده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه طی یک سال گذشته تخلیه و بارگیری در بندر ۵۰ درصد افزایش یافته است، گفت: خط کانتینری تهران- چابهار- هند نیز به مجموعه فعالیت های کشتیرانی اضافه شده و اخیرا نیز سه کشتی کاپوتاژی در بندر چابهار پهلو گرفته است.

راستاد ادامه داد: از دو ماه گذشته شرکت هندی IPGL فعالیت اپراتوری بندر را بعهده گرفته و طی یک سال اخیر الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار به منطقه آزاد چابهار در شورای عالی مناطق آزاد و پس از آن در کمیسیون های تخصصی مجلس تصویب شد و به زودی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اعزام ۲۳ کانتینر کالای صادراتی به افغانستان از طریق بندر چابهار طی روزهای گذشته با حضور رئیس جمهور افغانستان از طریق بندر چابهار به مقصد هند، تصریح کرد: این کالا روز گذشته در چابهار به کشتی بارگیری شد.

وی با تأکید بر اینکه کشورهای افغانستان، هند، آسیای میانه و قفقاز می توانند چابهار را به عنوان دروازه تجارت خود در نظر بگیرند، افزود: مشوق های تعرفه ای بسیار خوبی در این بندر هم برای خطوط کشتی رانی و هم برای صاحبان کالا در نظر گرفته ایم و این همایش زمینه ای برای مبادله بار از طریق بندر میان کشورهای منطقه می تواند باشد.

راستاد با اشاره به برنامه سازمان بنادر برای احداث بزرگراه از دروازه بندر تا کمربندی چابهار با هدف تسهیل در تردد کامیون ها، خاطرنشان کرد: با اتصال خط آهن چابهار به زاهدان بخشی از حمل کالا به ریل منتقل خواهد شد.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه پس کرانه های بندر چابهار نقش کلیدی در رونق این بندر خواهند داشت که اشتغال در جنوب شرق کشور کمک خواهد کرد، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی از مسئولیت اجتماعی خود در قبال شهر چابهار و استان سیستان و بلوچستان غافل نخواهد بود و اشتغال و درآمد حاصل از ارزش افزوده سرمایه گذاری های این بندر در وهله اول به مردم این استان تعلق می گیرد. همچنین اولویت ما در توسعه اشتغال بندر چابهار، بومی گزینی است.