سگ‌ گردانی در اراک بنا به دستور دادستان ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک در این رابطه اظهار داشت: با توجه به اینکه اخیرا سگ گردانی در کوچه و خیابان و اماکن و فضاهای عمومی شهر اراک بالاخص در فضاهای تفریحی و کوهروی باعث ناامنی، نارضایتی و جریحه دار شدن احساسات دینی و مذهبی شهروندان شده بود، طی دستوری از فرمانده انتظامی شهرستان اراک خواسته شد در صورت مشاهده افرادی که سگ گردانی می کنند، برخورد لازم صورت گرفته و به جمع آوری سگ ها و تحویل آنها به باغ وحش اراک اقدام شود.

وی افزود: علاوه بر بُعد اجتماعی و مذهبی، از نظر بهداشت عمومی نیز تماس با سگ ها موجب انتقال بیماری های مختلف و خطرناک می شود که می تواند برای اطفال، کودکان و سالمندان خطر آفرین باشد.

دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: در راستای حفظ حقوق عامه و ارتقای سطح سلامت و امنیت در سطح شهر این دستور صادر شده تا شهروندان از آسیب در امان بمانند.