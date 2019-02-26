سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهمیت و پیام سفر شب گذشته بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه به تهران و دیدار وی با رهبر انقلاب و رئیس جمهور کشورمان، اظهارداشت: آقای اسد با توجه به موفقیت‌های میدانی و سیاسی که در دفع توطئه پیچیده در خاک کشورش داشت، تصمیم گرفت به نزدیکترین کشور دوست خود یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاید و مذاکراتی را با مقامات عالی رتبه ما جهت هماهنگی های بیشتر برای گام های بعدی داشته باشد.

وی با بیان اینکه نگاه رهبر انقلاب به شرایط حال و آینده محور مقاومت است و این سفر می تواند در راستای این دیدگاه تحلیل شود، گفت: آقای بشار اسد با رهبر انقلاب دیدار و در خصوص حوزه‌های مختلف با ایشان گفتگو کردند که قطعا آثار و برکات خاص خود را در آینده خواهد داشت.

صدرالحسینی افزود: این سفر در حالی انجام شد که اتحادیه عرب در در هفته‌های آینده نشستی را برگزار می‌کند و با عنایت به این مسئله که این اتحادیه هنوز دعوتنامه‌ای را برای آقای اسد ارسال نکرده و امکان حضور سوریه در جلسه اتحادیه عرب بسیار ضعیف است، باید این سفر انجام می‌شد تا دنیا متوجه این مطلب باشد که آقای اسد ضعیف و منزوی نیست و با متحدان خود روابط راهبردی دارد.

این کارشناس مسائل منطقه در خصوص لزوم مشارکت ایران در بازسازی سوریه تصریح کرد: آقای اسد در این سفر تأکید زیادی بر حضور و مشارکت ایران در دوران بازسازی سوریه داشت و این مهم با توجه به این موضوع است که ما در حال ورق زدن آخرین برگ های کتاب بحران سوریه هستیم. در ماه های گذشته گام‌های خوبی در این راستا برداشته شده بود و سفر آقای اسد به تهران می‌تواند برای استحکام و تقویت قدم‌های بعدی بسیار مهم باشد.

وی با بیان اینکه ایران به عنوان هم‌پیمان قدیمی سوریه در بازسازی این کشور حضور خواهد داشت، خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم که آقای اسد و سوریه به عنوان الگویی جهت مقاومت در برابر اجماع نظام بین الملل برای سرنگونی یک نظام مشروع و قانونی به حساب می آیند.

صدرالحسینی افزود: این سفر در حالی انجام شد که وضعیت رژیم صهیونیستی با توجه به انتخابات زودهنگامی که در آنجا آغاز شده بسیار متزلزل است و به نظر می آید که طلیعه پیروزی های بعدی محور مقاومت در این سفر ترسیم شده باشد و گام‌های بعدی را می توان بر اساس نتایج و آثار این سفر شاهد باشیم.

کارشناس مسائل منطقه در پایان خاطرنشان کرد: ما توانستیم برکات فراوانی را از جهت امنیتی و نظامی در منطقه در قالب مقاومت ایجاد کنیم. ما برای آینده جبهه مقاومت و حضور جمهوری اسلامی در ساختار های مختلف، چشم‌انداز روشنی داریم و حضور بشار اسد در ایران، خط بطلانی بر توطئه‌های دشمن است.