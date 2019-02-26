لزوم تشکیل کارگروه پیشگیری از وقوع مسمومیت قارچ های وحشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی در نامه ای به روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان های گلستان، زنجان، کرمانشاه، همدان، لرستان، ایلام، اصفهان، کردستان، قزوین، اردبیل، آذربایجان شرقی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و آذربایجان غربی اظهار کرد: در بهار سال جاری به دلیل وقوع مسمومیت های ناشی از برداشت و مصرف قارچ های وحشی از عرصه های مرتعی و جنگلی کشور برای جمعی از هموطنان در تعدادی از استان ها، مشکلات متعددی ایجاد شد و یکی از عواملی که می توانست تا حدودی از وقوع این مسمومیت ها و مرگ برخی از هموطنان عزیز پیشگیری نماید، اطلاع رسانی و ارائه هشدارهای لازم به مصرف کنندگان در خصوص خطر مصرف این گونه قارچ های وحشی (سمی) بود.

وی خاطرنشان ساخت:وقوع این مسمومیت ها، موجب ایجاد تردید در مصرف کنندگان در خصوص مصرف قارچ های خوراکی پرورشی نیز گردید و این امر موجب افت قیمت و کاهش فروش قارچ های خوراکی پرورشی و ضرر و زیان برای تولیدکنندگان قارچ خوراکی شد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از وقوع مجدد این حادثه ناگوار در سال ۹۸ و سال های آتی و پیش بینی تمهیدات و اقدامات اجرایی لازم با هماهنگی سازمان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط، برنامه اجرایی «پیشگیری از وقوع مسمومیت های ناشی از قارچ های وحشی در استان های هدف» با تشکیل یک کارگروه مشترک در این معاونت، تدوین شد.

طهماسبی یادآور شد: با توجه به هماهنگی ها و مکاتبات به عمل آمده با دفتر امور مراتع و دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، لزوم برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و ترویجی برای اجرایی شدن برنامه مذکور طی نامه شماره ۳۸۶۵۲.۱۳.۹۷ مورخ ۲۹.۱۱.۹۷ دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها نیز به ادارات منابع طبیعی استانها اعلام گردیده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با عنایت به اهمیت موضوع و مطابق برنامه اجرایی مذکور، ضروری است کارگروه ویژه پیشگیری از وقوع مسمومیت های قارچ های وحشی به ویژه با هماهنگی و مساعدت استانداری ها تشکیل شود.