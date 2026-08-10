https://mehrnews.com/x3cMvY ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۱ کد مطلب 6913653 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۱ میدان داری مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب به ایستگاه ۱۶۳ رسید ارومیه - مردم ولایی ارومیه در یکصد و شصت و سومین شب اقتدار ملی در حمایت از رهبری و انقلاب میدان را رها نکرده اند. دریافت 20 MB کد مطلب 6913653 کپی شد مطالب مرتبط صد و شصت و سه شب میدان داری لنگرودی ها ولایت محور وحدت و قبلهگاه جامعه است رسانهها یکی از سنگرهای مهم خدمت به مردم هستند روایت مهر از ۱۶۳ شب حضور مردم الوند در سنگر خیابان اجتماع مردم رشت در شب صد و شصت و سوم مقاومت روایت مهر از صد و شصت و سه شب حضور میدانی رشتوندان در تجمعات برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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