  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۱

میدان‌ داری مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب به ایستگاه ۱۶۳ رسید

میدان‌ داری مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب به ایستگاه ۱۶۳ رسید

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در یکصد و شصت و سومین شب اقتدار ملی در حمایت از رهبری و انقلاب میدان را رها نکرده اند.

دریافت 20 MB
کد مطلب 6913653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها