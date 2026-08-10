میدان‌ داری مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب به ایستگاه ۱۶۳ رسید

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در یکصد و شصت و سومین شب اقتدار ملی در حمایت از رهبری و انقلاب میدان را رها نکرده اند.