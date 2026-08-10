برگزاری سالانه رویداد محتشم کاشانی باید به یک مطالبه ملی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی معینی شامگاه دوشنبه در آیین اختتامیه نخستین همایش میراث محتشم کاشانی با اشاره به جایگاه این شاعر نامدار در فرهنگ و ادبیات آیینی ایران اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم ما این است که رویداد محتشم کاشانی به‌صورت سالانه و با مشارکت نهادهای فرهنگی کشور برگزار شود.

وی ابراز کرد: برگزاری مستمر این رویداد می‌تواند زمینه توجه و حمایت بیشتر از آثار محتشم کاشانی را فراهم کرده و این شاعر را به یکی از محورهای جدی پژوهش، آموزش و ترویج ادبیات آیینی تبدیل کند.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولیدات هنری و رسانه‌ای مرتبط با محتشم و شعر آیینی باید مورد حمایت قرار گیرد، تصریح کرد: این میراث ارزشمند باید با زبان امروز بازخوانی و به نسل جدید معرفی شود.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای درباره محتشم کاشانی می‌تواند به معرفی بهتر اندیشه و آثار این شاعر و تداوم جریان شعر آیینی در جامعه کمک کند.

معینی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری کاشان تأکید کرد و گفت: ظرفیت کاشان به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم فرهنگی و گردشگری کشور باید بیش از گذشته در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و گردشگری دیده شود.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استانی برای تحقق این مطالبات خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با همراهی مسئولان و ظرفیت‌های موجود در استان، زمینه تحقق این مطالبات و معرفی هرچه بهتر جایگاه فرهنگی کاشان فراهم شود.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با قرائت ابیاتی از محتشم کاشانی، یادآور شد: ماندگاری شعر محتشم پس از قرن‌ها و جایگاه آن در فرهنگ و آیین‌های مردم ایران، نشان‌دهنده ارزش و تأثیرگذاری این شاعر بزرگ و فرهنگ‌پرور کاشانی است.

وی در پایان اظهار کرد: چه اتفاقی بالاتر از اینکه نام و شعر این شاعر بزرگ کاشان، همچنان در فرهنگ و آیین ملت ایران جایگاهی ماندگار دارد.