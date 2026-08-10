https://mehrnews.com/x3cMwb ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6913663 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۹ اجتماع شبانه مردم سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی ارومیه - در تداوم شب های مقاومت ملی در لبیک به ندای رهبری، مردم ولایی سلماس دوشنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند. دریافت 30 MB کد مطلب 6913663 کپی شد مطالب مرتبط گزارش میدانی مهر از تجمع شبانه مردم سنندج میدانداری مردم انقلابی بجنورد ادامه دارد روایت مهر از ۱۶۳ شب حضور مردم الوند در سنگر خیابان صد و شصت و سه شب میدان داری لنگرودی ها ولایت محور وحدت و قبلهگاه جامعه است ضیاءآباد در شب ۱۶۳؛ اجتماع مردم در امتداد یک حضور مداوم مهرگان در شب ۱۶۳؛ یک شب دیگر از روایت همبستگی مردم برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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