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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۹

اجتماع شبانه مردم سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی

اجتماع شبانه مردم سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی

ارومیه - در تداوم شب های مقاومت ملی در لبیک به ندای رهبری، مردم ولایی سلماس دوشنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6913663

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