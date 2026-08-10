شعر محتشم کاشانی از مرزهای ایران عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی شامگاه دوشنبه در آیین اختتامیه نخستین همایش میراث محتشم کاشانی اظهار کرد: قرآن کریم انسان را به یادآوری و توجه به نعمت‌های الهی دعوت کرده است و در کاشان می‌توان جلوه‌های متعددی از این نعمت‌ها را مشاهده کرد.

وی ابراز کرد: جاذبه‌های طبیعی، معماری، علمی، فرهنگی و معنوی کاشان در ابعاد مختلف، سرمایه‌هایی ارزشمند هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیشینه تاریخی کاشان تصریح کرد: کاشان از دیرباز حوادث تلخ و دشواری را پشت سر گذاشته و از حمله مغول تا حوادث دیگر، بارها مورد آسیب قرار گرفته است، اما مردم غیور و مقاوم این منطقه همواره در برابر این آسیب‌ها ایستادگی کرده‌اند و امروز نیز حضور و نقش‌آفرینی آنان را در عرصه‌های مختلف شاهد هستیم.

وی یکی دیگر از نعمت‌های ارزشمند کاشان را وجود علما، شهدا، هنرمندان و شخصیت‌های برجسته این منطقه دانست و خاطرنشان کرد: این بزرگان در جهت اعتلای دین، فرهنگ و تمدن کاشان نقش‌آفرینی کرده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی با اشاره به پیشینه تمدنی کاشان افزود: کاشان دارای پیشینه‌ای چند هزار ساله است و کمتر شهری در ایران از چنین ویژگی تاریخی برخوردار است. تپه‌های سیلک یکی از شواهد این تمدن کهن است که همواره مورد توجه و مطالعه مجامع علمی و جهانی قرار داشته است.

وی تأکید کرد: وظیفه ما این است که این نعمت‌ها و سرمایه‌های ارزشمند را هم پاس بداریم و هم از آنها برای تقویت روحیه و هویت نسل‌های آینده بهره بگیریم.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی کاشان از محسن فیض کاشانی و محسن قرائتی به عنوان نمونه‌هایی از مفاخر این منطقه یاد کرد و گفت: هر یک از این شخصیت‌ها در دوران حیات خود منشأ آثار و خدمات ارزشمندی بوده‌اند و مایه افتخار جامعه محسوب می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه محتشم کاشانی اظهار کرد: محتشم یکی از شخصیت‌هایی است که نام او همواره در تاریخ فرهنگ و ادب ایران می‌درخشد و باید بررسی کرد که چه ویژگی‌هایی در شخصیت و آثار او وجود داشته که موجب شده نام و آثارش به عنوان میراثی ماندگار باقی بماند.

حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی افزود: محتشم در ابتدا در صنعت بافندگی و تولید پارچه‌های ابریشمی فعالیت داشت، اما در ادامه مسیر زندگی او تغییر کرد و وارد عرصه شعر و شاعری شد. بررسی این تحول و همچنین نقش خانواده، پدر، استادان و محیط فرهنگی در شکل‌گیری شخصیت ادبی محتشم، نیازمند مطالعه دقیق و علمی است.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت علمی شخصیت محتشم گفت: شایسته است در طول سال یک الگوی علمی برای مطالعه شخصیت محتشم کاشانی، ویژگی‌های فردی و خانوادگی، استادان و جریان فکری و فرهنگی پیرامون او طراحی و دنبال شود.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تأثیرگذاری شعر محتشم در فرهنگ شیعی خاطرنشان کرد: در تاریخ شاعران فراوانی داشته‌ایم که به مرور زمان فراموش شده‌اند، اما محتشم همچنان در ایران اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: در سفرهای متعددی که به خارج از کشور داشته‌ام، در کمتر مراسم عزاداری امام حسین(ع) حضور یافته‌ام که اشعار محتشم کاشانی را در آن مراسم مشاهده نکرده باشم.

حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی با بیان اینکه اثر محتشم از مرزهای کاشان و ایران عبور کرده است، گفت: شعر محتشم از مرزهای کاشان عبور کرد، سراسر کشور را درنوردید و سپس از مرزهای ایران نیز فراتر رفت و در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: ترکیب‌بند محتشم با وجود اینکه اثری محدود و حاصل تلاش یک شاعر است، به برکت اخلاص و پیوند آن با فرهنگ عاشورا، به اثری عظیم و ماندگار تبدیل شده و در نگاه مردم جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره بزرگداشت و یادآوری شخصیت‌های شایسته اظهار کرد: قرآن کریم نیز از شخصیت‌هایی یاد می‌کند که یاد و نام آنان برای جامعه و نسل‌های آینده باید زنده بماند؛ بنابراین برگزاری چنین مراسم‌ها و همایش‌هایی در حقیقت تذکری روحانی و فرهنگی برای جامعه است.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم نعمت‌های خدادادی و سرمایه‌های ارزشمند شهرستان کاشان را برای نسل جوان به خوبی تبیین و معرفی کنیم، توجه آنان به این سرمایه‌ها بیشتر خواهد شد و این موضوع می‌تواند سرمایه‌ای امیدبخش برای آینده کشور باشد.

حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی در پایان با تأکید بر حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چنین برنامه‌هایی گفت: در برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان یک خادم کوچک در کنار همه عزیزان هستیم و ان‌شاءالله در ادامه این مسیر کمک خواهیم کرد تا موضوعاتی از این دست در ابعاد نظری و علمی نیز مطرح و مورد توجه قرار گیرد.