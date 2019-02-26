به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی پیش از ظهر امروز سه شنبه در دومین کنگره بین‌المللی جندی‌شاپور باستان با حضور وزیر علوم و جمعی از مسئولان کشوری و دانشمندان مطرح خارجی در محل دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول اظهار کرد: هر دو سال یک بار سازمان جهانی یونسکو از ما می‌خواهد تا یک شخصیت فرهیخته و رویداد مهم را که تأسیس و تولد و یا وفات آنها با مضرب ۵۰ سال است معرفی کنیم تا پرونده آنها در مجمع عمومی یونسکو تأیید یا رد شود.

وی افزود: بنابراین در دو سال گذشته باهمت سازمان یونسکو ایران و دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول، جندی‌شاپور باستان را به عنوان کهن‌ترین دانشگاه جهان و تقویم آموزش عالی دنیا به ثبت جهانی رساندیم.

ایوبی عنوان کرد: این سرزمین باید به خود ببالد که ۱۷۵۰ سال پیش یعنی ۵۰۰ سال قبل از تأسیس دانشکده پاریس، دارای دانشگاه بوده آن هم دانشگاهی باعظمت که پذیرای دانشمندان سراسر جهان بوده است.

وی، جندی‌شاپور را نماد حکمت و خرد ایرانی برشمرد و افزود: در جندی‌شاپور باستان با برخورداری از حکیمان فراوان، حکمت خسروانی و خرد ایرانی موج می زده و در کنارش آزادی علم، اندیشه، دانش و تحقیقات وجود داشته به همین دلیل بوده که دانشمندان از سراسر جهان از چنگال محدودیت‌های خود می‌گریختند و برای علم و دانش به ایران می‌آمدند چرا که در جندی‌شاپور باستان آزادی علم و گفت و گوی ادیان وجود داشت.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، اخلاق در علم را مهم‌ترین مسئله و دغدغه یونسکو برشمرد و گفت: علم و فناوری وجود دارد اما اخلاق به یک حلقه گمشده تبدیل‌شده این در حالی است که در جندی‌شاپور باستان منشور اخلاقی وجود داشته به گونه‌ای که پزشکان می‌بایست در کنار علم پزشکی، اخلاق و الهیات را نیز می‌آموختند.

ایوبی با بیان اینکه جندی‌شاپور باستان دزفول نماد علم، حکمت و اخلاق نیز است، افزود: این فاکتورها از ویژگی‌های فرهنگ ایرانی و تمدن اسلامی است.

وی از بانیان برگزار کننده این کنگره به ویژه دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول تقدیر کرد و یک هزار و هفتصد و پنجاهمین سالگرد تأسیس کهن‌ترین دانشگاه جهان، جندی‌شاپور باستان را به عنوان نماد تمدن کهن ایرانی گرامی داشت. به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره بین‌المللی جندی‌شاپور باستان این بار باهدف و ویژگی ایجاد گستره بین‌المللی و اطلاع‌رسانی بین‌المللی آغاز شده است.

این کنگره متعاقب اقدامات انجام‌شده در نخستین کنگره جندی‌شاپور باستان است که در اسفندماه سال ۹۵ به مدت دو روز با حضور وزیر علوم، علی‌اکبر ولایتی و جمعی دیگری از مسئولان کشوری و مهمانان خارجی در دزفول برگزار شده بود.

با اقدامات انجام‌شده و پس از ارسال مستندات و مدارک در نوامبر ۲۰۱۷ سازمان جهانی یونسکو فعالیت جندی‌شاپور باستان به عنوان اولین دانشگاه جهان به قدمت ۱۷۵۰ سال را تأیید کرد درحالی‌که تا پیش از این تقویم آموزش عالی جهان کمتر از یک هزار سال بود.

به روایت مورخان داخلی و خارجی بالغ بر ۴۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه دانشگاه جندی‌شاپور باستان وجود داشته و بر اساس مستندات در کتاب‌ها و مقالات بین‌المللی، اولین نظام‌نامه آموزشی در حوزه دانشگاهی و نخستین بیمارستان جهان در جندی‌شاپور باستان بوده، ضمن اینکه نظام آموزشی بالینی پزشکی که امروزه شاهد آن هستیم نیز برگرفته از نظام پزشکی در جندی‌شاپور باستان است.

نهضت ترجمه برای نخستین بار در دانشگاه جندی‌شاپور باستان در دزفول آغاز شده است.

در سال ۲۰۱۵ سازمان ملل شعار جهان عاری از خشونت را مطرح کرد درحالی‌که در سال ۲۷۱ بر سر در دانشگاه جندی‌شاپور باستان جمله «علم و فضیلت برتراز بازو و شمشیر است» هک شده بود؛ بنابراین باید گفت جندی‌شاپور آغاز گر موضوعات ارزشمند متعددی بوده که شاید در قرن حاضر طبیعی باشند.

در این کنگره دو روزه همچون کنگره نخست، وزیر علوم به عنوان رئیس کنگره، علی‌اکبر ولایتی به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری و رئیس دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول به عنوان دبیر این کنگره خواهند بود.