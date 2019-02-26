برگزاری نخستین رویداد استارتاپی «خلق ایده با رویکرد خشونت» در رشت

مونا ابروفراخ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین رویداد استارتاپی «خلق ایده با رویکرد خشونت» در ۴ محور خشونت علیه کادر درمان، خشونت در فضای مجازی، خشونت علیه کودکان و خشونتهای نوپدید، اظهارکرد: این رویداد فرهنگی با همکاری اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری و مرکز تحقیقات ترومای جادهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۵ اسفند ماه امسال برگزار می شود.
ابرو فراخ به برخی اهداف این رویداد اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش روز افزون آسیبهای اجتماعی و اهمیت پیشگیری و داشتن جامعهای سالم و پویا نخستین رویداد استارتاپی با عنوان خلق ایده با رویکرد پایش خشونت در فضاهای مختلف جامعه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی برگزار می شود.
وی ترویج فرهنگ تعاملات اجتماعی، توسعه فضای تعامل و همفکری، امکان ارتباط بین افراد خلاق و توجه به ظرفیتهای انسانی کشور در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مهمترین هدف این رودیداد عنوان کرد.
ابروفراخ با بیان اینکه ارتقای سبک زندگی و کاهش آسیبهای اجتماعی یکی از اولویتهای دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان است، گفت: این رویداد فرصت مناسبی است که با استفاده از فناوری نوین در کاهش آسیبهای اجتماعی گام های موثری برداشته شود.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان با تاکید بر اینکه کاهش خشونت در جامعه با تقویت هویت فرهنگی حاصل می شود، افزود: افزایش خشونت، آسیبهای جدی بر بنیان جامعه وارد می کند اما این معضل با سیاستگذاریهای کارآمد در سطح کلان، کنترل و مدیریت می شود.
وی ادامه داد: با تدوین برنامههای جامع و آموزش مهارتهای فردی و اجتماعی می توان در جهت تقویت هویت فرهنگی افراد گام برداشت و سبب کاهش انواع خشونت در جامعه شد.
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