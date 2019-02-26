روند احداث کتابخانه عمومی شهر بادوله تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری سه شنبه شب در نشست انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان دشتی با بیان اینکه کتابخانه ها در زمینه مسائل مختلف فرهنگی ایفای نقش کنند، اظهار داشت: امروز کتابخانه عمومی شهرستان به خوبی در نقاط مختلف شهرها، روستاها و مناطق عشایری فعالیت می کند.
وی افزود: همه باید در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و افزایش سطح آگاهی مردم آنها را به مطالعه تشویق کنیم.
نادری بیان کرد: جامعه ای که در آن مطالعه صورت نگیرد و کتاب در آن ارزش نداشته باشد پیشرفت نمی کند.
وی بر ضرورت تسریع در روند احداث کتابخانه شهر بادوله تاکید کرد و گفت: انتظار داریم شهردار و شورای اسلامی شهر بادوله مکان مناسبی برای احداث کتابخانه پیش بینی کند تا شاهد استقبال بیشتر مردم از کتابخانه باشیم.
مدیر کل کتابخانه عمومی استان بوشهر نیز گفت: با تعامل و همدلی خوبی که بین همه مسئولین استان وجود دارد اقدامات ارزشمندی در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی صورت گرفته است.
سید علی هاشمی افزود: نگاه نهاد کتابخانههای عمومی این است که اگر کتابخانهای در جایی احداث می شود در دسترس مردم باشد.
وی همچنین از تلاشهای فرماندار دشتی و دستگاههای متولی در راستای ترویج فرهنگ و کتاب و کتاب خوانی در سطح شهرستان تقدیر کرد.
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