تصادف خونین در جاده کامیاران ۳ نفر را به کام مرگ کشید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد حیدری اظهار داشت: حادثه تصادفی ساعت ۱۹ امشب سه‌شنبه میان دو دستگاه خودروی پژو پارس و سمند نرسیده به روستای قلعه رخ داد.

وی ادامه داد: بر اثر این سانحه، راننده و سرنشین خودروی سمند و راننده خودروی پژو پارس جان خود را از دست دادند.

سرهنگ حیدری تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان پلیس راه، این سانحه رانندگی به علت سبقت به چپ خودروی سمند رخ داده است.

رییس پلیس راه استان کرمانشاه با ابراز تاسف از وقوع این سانحه مرگبار، رانندگان را به رعایت قوانین و مقررات دعوت کرد و گفت: بیشتر سوانح رانندگی به دلیل سبقت و سرعت های غیرمجاز رخ می دهد.

وی در پایان با اشاره به حضور ۶۵ گشت پلیس در جاده های استان، گفت: خودروهای حادثه ساز به مدت ۷۲ ساعت توقیف خواهند شد.