کنفرانس سالیانه «انرژی پاک» آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین کنفرانس سالیانه «انرژی پاک» با حضور صاحب نظران و ارایه بیش از ۲۰۰ مقاله در ۲ روز برگزار می شود.

در حاشیه این کنفرانس علمی، دبیر اجرایی این رویداد به خبرنگار مهر، گفت: امروزه اهمیت انرژی و محیط زیست بر هیچ کس پوشیده نیست.

مهدی بانشی افزود: پرداختن به تامین انرژی پاک به عنوان یکی از چالش های دنیای جدید نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اساسی است؛ کشور ایران دارای پتانسیل طبیعی مناسبی در زمینه منابع انرژی تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشید می باشد. در اسناد بالا دستی و سیاست های کلی ابلاغی کشور نیز به اهمیّت موضوع انرژی پاک پرداخته شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه دانشگاه شیراز به عنوان مهم ترین قطب علمی جنوب کشور و سابقه حدود ۵۰ ساله در زمینه انرژی های تجدیدپذیر دارد، عنوان کرد: این دانشگاه مفتخر است تا میزبان ششمین دوره کنفرانس سالانه انرژی پاک در روزهای ۸ تا ۹ اسفندماه جاری باشد.

بانشی هدف از برگزاری این کنفرانس گردآوری، ارائه و تبادل نظر پیرامون آخرین پیشرفت ها در حوزه های مربوط به انرژی پاک عنوان کرد و افزود: بدین منظور، از کلیه پژوهشگران، متخصصان و صاحب نظران دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز صنعتی و دانشجویان محترم دعوت شد تا با شرکت در این گردهمایی و ارسال آخرین دستاوردهای پژوهشی و تجربیات علمی و صنعتی خود، بر غنای همایش افزوده و ما را در برگزاری هر چه بهتر این کنفرانس یاری دهند؛ امید است در این مسیر بتوان گام های مؤثری در راستای اعتلای برنامه تحقیقاتی و صنعتی کشور در زمینه توسعه منابع پاک و تجدیدپذیر انرژی برداشت.

وی با بیان اینکه در جریان کنفرانس سالیانه «انرژی پاک» ۲ کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد، اعلام کرد: در کارگاه کارگاه آموزشی «نرم افزار PVsyst» دکترامیرحسین فتحی از دانشگاه شیراز به مدت ۴ ساعت پیرامون اجزا سیستم خورشیدی، کاربرد سیستم‌ های خورشیدی، انواع سیستم خورشیدی از لحاظ اتصال یا انفصال از شبکه، مراحل اتصال سیستم خورشیدی و تحلیل اقتصادی به تدریس می پردازد.

دبیر اجرایی ششمین کنفرانس سالیانه «انرژی پاک» از برگزاری کارگاهی با عنوان «شاخص های مدیریت سبز در ساختمان های اداری» توسط دکتر احمد فضلی(شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) خبر داد و افزود: در این کارگاه شاخص مصرف انرژی و برچسب انرژی در ساختمان های اداری، شاخص مصرف برق و گاز در ساختمان های اداری، راهکار های اجرایی کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری، شاخص ترکیبی انرژی ها تجدید پذیر و فسیلی در ساختمان های اداری، شاخص بار پایه در مصرف انرژی ساختمان های اداری، انرژی های تجدپذیر در ساختمان های اداری و آشنایی کلی با ممیزی انرژی در ساختمان های اداری و شرح خدمات مرتبط به بحث گذاشته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین کنفرانس سالیانه «انرژی پاک» روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۸ و ۹ اسفندماه در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار می شود.