مردم کردستان به «مهمانی امت احمد» دعوت شدند

حجتالاسلام برومند رازیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)» متعلق به همه مردم است و حضور اقشار مختلف جامعه میتواند به برگزاری هرچه باشکوهتر این اجتماع مردمی کمک کند.
وی افزود: برگزاری این جشن نیازمند همراهی و مشارکت گروههای مختلف مردمی است و علاقهمندان میتوانند متناسب با تخصص و توانمندی خود در بخشهای فرهنگی و اجرای برنامهها، رسانه و تولید محتوا، انتظامات و پشتیبانی و امور خیریه مشارکت کنند.
مشارکت مردمی محور برگزاری جشن
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر نقش مردم در برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی، بیان کرد: ظرفیتهای مردمی و گروههای جهادی و فرهنگی میتوانند در بخشهای مختلف این جشن مشارکت داشته باشند و سهمی در میزبانی از مردم و مهمانان این اجتماع ایفا کنند.
رازیانی ادامه داد: علاقهمندان برای اعلام آمادگی و همکاری در برگزاری جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)» میتوانند از طریق فراخوان اعلامشده در این برنامه ثبتنام کنند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جشن، تقویت پیوندهای اجتماعی، ترویج محبت به پیامبر اکرم(ص) و تقویت همدلی و وحدت میان اقشار مختلف جامعه است.
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