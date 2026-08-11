۳۸میلیون لیتر آب با شناسایی ۹۵ انشعاب غیرمجاز در خراسان جنوبی ذخیره شد

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان جنوبی از سالها قبل با خشکسالی و کاهش منابع آبی دست و پنجه نرم میکند. استانی که اقلیم خشک و کمبارش آن، کوچکترین بیتوجهی به منابع آب را به مسئلهای جدی برای زندگی، کشاورزی و توسعه تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، هر قطره آب نه یک کالای مصرفی، بلکه سرمایهای برای آینده استان محسوب میشود.
تداوم خشکسالی در سالهای اخیر موجب شده فشار بر منابع آب زیرزمینی افزایش پیدا کند. در حالی که بارشها توان جبران برداشتهای گذشته را ندارند، ذخایر زیرزمینی استان با کسری و فشار مضاعف مواجه شدهاند.
در چنین شرایطی، برداشت غیرمجاز و خارج از ضابطه آب میتواند آثار بهمراتب گستردهتری از هدررفت چند لیتر یا چند مترمکعب آب داشته باشد. هر برداشت غیرمجاز، فشار بیشتری بر سفرههای زیرزمینی وارد میکند و در صورت تداوم، میتواند به افت سطح آب، کاهش دبی چاهها و قناتها، افزایش هزینه تأمین آب و حتی تشدید پیامدهایی مانند فرونشست زمین منجر شود.
در همین چارچوب، برخورد با انشعابات غیرمجاز آب در بخش شرب نیز اهمیت ویژهای دارد. شناسایی و جمعآوری این انشعابات علاوه بر جلوگیری از هدررفت آب، به مدیریت بهتر شبکه و توزیع عادلانهتر منابع محدود آبی کمک میکند.
۳۸ میلیون لیتر آب با شناسایی ۹۵ انشعاب غیرمجاز در خراسان جنوبی ذخیره شد
حسین توکلی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی صبح سهشنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به اجرای طرحهای مقابله با انشعابات غیرمجاز آب در خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۵ فقره انشعاب غیرمجاز آب در استان شناسایی شده است.
وی افزود: بیشترین موارد شناسایی انشعابات غیرمجاز مربوط به شهرستان بیرجند با ۳۷ فقره، درمیان با ۲۹ فقره و عشقآباد با ۱۲ فقره بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: جمعآوری انشعابات غیرمجاز، نقش مؤثری در مدیریت منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آب دارد.
توکلی ادامه داد: برخورد با انشعابات غیرمجاز و جمعآوری آنها در مجموع موجب صرفهجویی و ذخیره ۳۸ میلیون لیتر آب در استان شده است.
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