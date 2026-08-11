محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی‌های انجام شده از نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: الگوی غالب جوی در مرکز کشور طی امروز و فردا تقویت می‌شود و بر همین اساس، شرایط تابستانه همچنان بر استان قم حاکم خواهد بود.



وی افزود: آسمان قم در بیشتر ساعات امروز و فردا صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و وزش باد نیز در برخی ساعات وجود خواهد داشت که سرعت آن در محدوده نسبتاً ملایم قرار می‌گیرد.



ترابیان ادامه داد: افزایش میزان رطوبت در لایه‌های جو که در پی فعالیت سامانه بارشی مستقر بر روی نوار شمالی کشور ایجاد می‌شود، می‌تواند در ساعات شب موجب شکل‌گیری موقت ابر در آسمان استان قم شود.



وی بیان کرد: شرایط جوی از حوالی ظهر روز چهارشنبه تغییر محسوسی خواهد داشت و با افزایش سرعت بادهای شرقی در بخش‌هایی از استان، احتمال خیزش گردوخاک و غبارآلود شدن هوا وجود دارد.



باد شرقی گردوخاک را به قم می‌آورد



کارشناس هواشناسی استان قم گفت: وزش بادهای شرقی در روز چهارشنبه نسبت به روزهای قبل افزایش می‌یابد و در پاره‌ای از نقاط استان می‌تواند زمینه ایجاد گردوخاک و غبارآلودگی هوا را فراهم کند.



وی افزود: این وضعیت جوی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه نیز با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت و آسمان استان در این مدت عمدتاً صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.



ترابیان با اشاره به روند دمایی استان قم در روزهای آینده اظهار کرد: دمای هوا امروز حدود یک تا دو درجه سانتی‌گراد افزایش پیدا می‌کند اما فردا مجدداً به همین میزان کاهش خواهد یافت.



وی ادامه داد: پس از این نوسان دمایی، تغییرات دما تا پایان هفته چندان قابل توجه نخواهد بود و روند دمایی استان در محدوده نسبتاً ثابتی قرار می‌گیرد.



بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، آسمان قم امروز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ می‌دهد. جهت باد شرقی و سرعت آن بین ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



دمای قم در محدوده ۴۰ درجه باقی می‌ماند



کمینه دمای هوای قم در روز سه‌شنبه ۲۶ درجه سانتی‌گراد و بیشینه دما ۴۰ درجه پیش‌بینی شده است.



برای روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبارآلودگی دور از انتظار نیست.



بر اساس این پیش‌بینی، باد روز چهارشنبه از سمت شرق خواهد وزید و سرعت آن بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.



دمای هوا در روز چهارشنبه نیز تغییر محسوسی نخواهد داشت و کمینه دما ۲۴ درجه و بیشینه دما ۴۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



جمکران گرم‌ترین نقطه قم شد



بررسی دمای ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد پلنگ‌دره با ثبت کمینه دمای ۲۲.۷ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبح استان قم را پشت سر گذاشته است.



در مقابل، جمکران با ثبت دمای ۴۲.۳ درجه سانتی‌گراد در گرم‌ترین ساعات بعدازظهر، عنوان گرم‌ترین نقطه استان را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده است.