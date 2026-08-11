به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی شامگاه دوشنبه در دومین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان اظهار کرد: در طرح محلهمحوری، مساجد به عنوان پایگاه فعالیتها و معتمدان نیز برای پیگیری مسائل و مشکلات محلات نقشآفرینی میکنند.
وی افزود: از این ظرفیت باید برای انتقال آموزشهای پیشگیرانه در حوزه اعتیاد و مواد مخدر به محلات و خانوادهها استفاده شود.
معاون استاندار کردستان با اشاره به احتمال بازگشت آموزش حضوری مدارس و دانشگاهها از مهرماه، بر ضرورت برنامهریزی برای آموزش، غربالگری و پیشگیری از اعتیاد در این مراکز تأکید کرد.
ورمقانی همچنین خواستار برخورد قاطع با توزیعکنندگان مواد مخدر، بهویژه در مراکز و واحدهای غیرمجاز شد و گفت: تقویت اقدامات پیشگیرانه میتواند از حجم اقدامات مورد نیاز در سایر حوزههای مبارزه با مواد مخدر بکاهد.
وی با اشاره به وضعیت کشت خشخاش در کردستان، بر آگاهسازی روستاییان، دهیاریها و شوراها و برخورد جدی با کشتهای احتمالی تأکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین با اشاره به پذیرش بیش از ظرفیت کمپ ماده ۱۶ سنندج، خواستار تسریع در احداث کمپهای ماده ۱۶ در شهرستانهای سقز و قروه شد.
ورمقانی در پایان بر برگزاری منظم نشستهای کمیتههای تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، بهویژه کمیته فرهنگی و آموزش، تأکید کرد.
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