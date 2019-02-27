افزایش ۲۷ درصدی یارانه مراکزتوانبخشی/۱۱۳هزار خانوار پشت نوبت مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی‌دانا در نشست خبری امروز در مورد پرداخت الکترونیکی مستمری مددجویان اظهار داشت: مستمری یک میلیون و ۵۰ هزار مددجو به صورت الکترونیک هر ماه به حسابشان واریز می‌شود.

وی ادامه داد: در خصوص سبد کالا نیز رایزنی‌های لازم انجام شده و تلاش ما این است که تا پایان سال یک مرحله دیگر سبد حمایتی به مددجویان بهزیستی پرداخت شود که البته تائید این موضوع با وزارت رفاه است و ما مطالبه‌گر هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: در این خصوص طرحی را به وزارت کشور ارائه کرده‌ایم و جلساتی نیز تشکیل شده است که در صورت تائید نهایی، با همکاری دستگاه‌های مختلف در مورد ساماندهی کودکان کار و خیابانی که ایرانی هستند، اقدامات خوبی انجام خواهد شد.

قبادی‌دانا با اشاره به اینکه ۷۰ درصد کودکان کار و خیابان از اتباع خارجی هستند، افزود: ۵۶ درصد از کودکان کار و خیابان کل کشور نیز از اتباع خارجی هستند و همین موضوع باعث می‌شود وزارت کشور و اداره اتباع، نقش مهمی در این کنترل از ساماندهی داشته باشند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مشکلی که در جمع‌آوری کودکان کار و خیابان اتباع وجود دارد، این است که بعد از جمع‌آوری و ساماندهی، بار دیگر به چرخه اولیه بازمی‌گردند و باید با ورود اداره اتباع و وزارت کشور، این سیکل معیوب قطع شود و ۷۰ درصد ساماندهی با این نهادها است و بهزیستی ۳۰ درصد بقیه را بر عهده دارد.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد مستمری مددجویان اظهار داشت: ۵۰۰ هزار نفر تا تیرماه سال جاری مستمری خود را از بهزیستی و محل هدفمندی یارانه‌ها می‌گرفتند و از آن تاریخ به بعد نیز ۵۰۰ هزار پشت نوبتی برای دریافت مستمری اضافه شدند که این افراد فقط مستمری خود را از محل سازمان هدفمندی دریافت می‌کنند.

قبادی‌دانا با اشاره به اینکه دو سازمان مستمری‌ها را پرداخت می‌کنند و مبلغ آن نیز متفاوت است، گفت: قصد داریم این تبعیض‌ها را برطرف و یکسان‌سازی کنیم و بر همین اساس پرداخت عیدی نیز به میزان یک ماه مستمری تا پایان ماه به ۵۰۰ هزار نفر گروه اول واریز می‌شود اما برای گروه دوم که پشت نوبتی‌ها بودند، اعتبار نداریم ولی تلاش خود را می‌کنیم تا آنها نیز عیدی بگیرند.

وی در مورد یارانه مراکز نگهداری شبانه‌روزی تصریح کرد: تا پایان سال یارانه این مراکز ۲۷ درصد رشد خواهد داشت و مبلغ سرانه ۶۴۰ هزار تومانی آنها به ۷۷۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی، بر این اساس یارانه مراکز شبانه‌روزی تا پایان بهمن ماه به صورت الکترونیکی پرداخت خواهد شد و امیدواریم یارانه اسفند نیز با تأمین اعتبار پرداخت شود.

قبادی‌دانا افزود: افزایش تعرفه‌ها از تاریخ ۹۷/۸/۹ بر اساس مصوبه دولت انجام می‌شود و برای ماه‌های قبل به مرور پرداخت خواهد شد.

وی در خصوص مسکن مددجویان تحت پوشش بهزیستی نیز اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰۳ هزار واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی واگذار شده که ۶۷ هزار واحد آن در زمان دولت تدبیر و امید بوده است. همچنین ۵۳ هزار واحد مسکونی نیز در دست احداث است.

رئیس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: ۱۱۳هزار خانوار پشت نوبت دریافت مسکن هستند که در حال برنامه‌ریزی هستیم تا با مشارکت خیرین بتوانیم طی سه سال آینده و با همکاری دستگاه‌ها و نهادها، این افراد صاحب مسکن شوند.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد خانواده های دارای دو معلول و بیشتر گفت: دو هزار و ۲۰۰ خانوار دارای دو معلول و بیشتر پشت نوبت دریافت مسکن هستند که امیدواریم طی دو سال آینده بتوانیم به تمامی این افراد مسکن واگذار کنیم.

قبادی گفت: همچنین ۶۸۰۰ واحد مسکونی برای این افراد در دست احداث است.

وی در مورد معتادان متجاهر گفت: باید چرخه برگشت این افراد تکمیل شود که درمان، ترک اعتیاد، بازیابی به جامعه و اشتغال در این چرخه قرار می گیرد و اگر حلقه اشتغال اضافه نشود بازگشت به اعتیاد این افراد بیشتر خواهد شد.

قبادی در مورد افتتاح اولین هتل معلولان گفت: این هتل طی ده ماه آینده در مشهد افتتاح می شود که حمایت خیرین نیز همراه ما خواهد بود. همچنین اولین مجتمع فرهنگی و آموزشی و رفاهی تراز معلولان در بوشهر کلنگزنی شد و در دست احداث قرار دارد.

وی در مورد مناسب سازی مسکن معلولان اظهار داشت: کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی در ماه های آینده تشکیل می شود که در این کمیته بهزیستی نقش مطالبه گر خواهد داشت که امیدواریم با هماهنگی دستگاه ها و ارگان های مختلف بتوانیم در این خصوص اقدام نماییم.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین تاکید کرد: نهضت مردمی برای مناسب سازی محیط های زندگی معلولان راه اندازی می شود که این نهضت با بسیج سازندگی هماهنگ شده همچنین گواهینامه فضای تراز معلولان را خواهیم داشت که دستورالعمل آن در حال آماده سازی است و در این صورت شرایط محیط اقامتی، معابر برای معلولان مناسب سازی خواهد شد.

وی در مورد بودجه سازمان نیز گفت: معمولا آنچه برآورد می شود با آنچه مصوب است متفاوت خواهد بود به طوری که بودجه سال ۹۷، ۴۷۰۰ میلیارد تومان بود اما بودجه مصوب ۲۴۰۰ میلیارد تومان شد که البته آن هم تخصیص صددرصدی نشده و به دنبال آن هستیم بتوانیم تا پایان سال صد درصد اعتبارات ۹۷ را دریافت کنیم.

وی اظهار داشت: بودجه سال ۹۸ هنوز قطعی نشده و نمی توانیم بگوییم بودجه قطعی چقدر است اما پس از تصویب کامل بودجه اولویت ها را مشخص و اعلام خواهیم کرد.