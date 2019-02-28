نشان نوروز به محمد میرشکرایی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن جهانی نوروز با حضور سفرای کشورهای خارجی، دبیرکل ملی یونسکو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر امور خارجه در سالن همایش‌های برج میلاد صبح روز نهم اسفندماه در آستانه فرا رسیدن نوروز باستانی برگزار شد.

در این مراسم محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به همراه مسئولان سازمان میراث فرهنگی و دیگر مقاماتی که حضور داشتند، نشان نوروز را به محمد میرشکرایی پژوهشگر و تدوینگر پرونده جشن جهانی نوروز اعطا کردند.

محمد میرشکرایی نیز در سخنانی کوتاه گفت: افتخار می‌کنم که پژوهشگر فرهنگ نوروز بوده‌ و سال‌ها وقتم را برای نوروز گذاشته‌ام. اکنون نوروز جشنی است که همه به آن افتخار می‌کنند.

در ادامه حجت‌الله ایوبی دبیر کمیسیون ملی یونسکو در سخنانی به اشعار حضرت مولانا و دعای مولانا در حق بزرگان اشاره و اظهار کرد: حضرت مولانا برای برخی از بزرگان دعا کرده است از جمله برای فردی که در این مراسم حضور دارد.

وی خطابش به ظریف بود و گفت: در دنیایی که پر از اخم، کینه و غضب بیشتر از لبخند است، حیف است که لبخند نزنیم و حیف است که در بین جهانیان حضور نداشته باشیم. مردان سخت مجازند که با زبان عقل با هم حرف بزنند.

ایوبی افزود: از امسال به بعد، هر سال نوروز جهانی را گرامی خواهیم داشت.

سپس علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حالی سخنرانی کرد که مردم حاضر در سالن، با تشویق‌های پی‌درپی، مانع سخنرانی طولانی وی می‌شدند.

مونسان با این وجود به سخنانش ادامه داد و گفت: در تاریخ بشریت، مردمانی بوده‌اند که نتوانستند از آزمون‌های جهانی زنده بمانند؛ نوروز تنها آئینی است که هیچ‌وقت نابود نشده است. نوروز تعصبی به قومیتی ندارد. کدام قوم را می‌شناسید که به مفاهیم آن دست نیافته‌ باشد؟ از آسیای میانه تا خاور دور، از شبه قاره هند تا بین‌النهرین، همه و همه تاریخ بلند خود را در نوروز زنده نگه داشته‌اند. جمعیتی ۴۰۰ میلیون نفری از نوروز ارتزاق می‌کنند؛ از حمل و نقل و نساجی گرفته تا مایحتاج دیگر. همه اینها یعنی رونق گردشگری بین کشورهایی که نوروز را می‌ستایند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: نوروز وجه مشترکی است که می‌توان از آن به عنوان عامل فرهنگی برای برقراری گفتمان فرهنگی در راستای همگرایی منطقه‌ای بهره برد و می‌تواند آغازی برای بازیابی هویت مردم و اندیشه دولت‌های منطقه در جهت دوستی و اتحاد باشد.

همچنین در این مراسم علیرضا قربانی، «منسوم ابراهیم او» از آذربایجان و عارف جعفری از افغانستان به اجرای موسیقی زنده و نوروزخوانی پرداختند.