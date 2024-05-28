به هوادارانمان در هفته آخر نیاز داریم/ بازی پرفشار و حساسی بود

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رحمتی پس از پیروزی یک بر صفر آبی پوشان برابر گل گهر سیرجان گفت: یک بازی سخت را پشت سر گذاشتیم تا همچنان امیدوار به قهرمانی و اتفاقات فوتبالی در هفته پایانی باشیم. با توجه به شرایط جدول دیدار حساس و پرفشاری را انجام دادیم اما خوشحالم که توانستیم برنده از زمین خارج شویم.

وی در خصوص دیدار استقلال برابر پیکان و اینکه اگر در دستگردی باشد هواداری نخواهد آمد گفت: ما به هوادارانمان در بازی آخر نیاز داریم و امید داریم شرایط به گونه ای رقم بخورد که آنها در هفته پایانی کنار ما باشند. آنها در این بازی همانند گذشته حمایت همه جانبه ای از ما کردند و یکی از عوامل موفقیت ما همیشه هوادارانمان بوده است.

وی افزود: ما تمرکزمان بر روی بازی پایانی است و به سایر نتایج کاری نداریم. باید تلاش کنیم و در دیدار آخر هم برنده از زمین خارج شویم. با توجه به سختی ها و فشارهایی در این فصل بر تیم استقلال وارد آمد تا به اینجای کار هم نتایج فوق العاده ای گرفتیم ولی ناامید نیستیم و امید داریم که بتوانیم قهرمان شویم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هنوز هیچ چیز مشخص نیست و نمی توان از الان قهرمان را تعیین کرد. جذابیت فوتبال به همین اتفاقات است و ما همچنان پرتلاش ظاهر خواهیم شد تا شاید در پایان هفته آخر جام را بالای سر ببریم.