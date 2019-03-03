برگزاری مراسم اختتامیه مسابقات سراسری فرهنگی قوه قضائیه در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد فروتنی اظهار کرد: بحمدالله در سالهای اخیر و با توجه به تأکید آیت الله آملی لاریجانی شاهد رویدادهای فرهنگی خوبی در سطح قوه قضائیه برای کارکنان و خانواده‌های آنها بودیم.

وی افزود: در مدت اخیر نیز به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یک دوره مسابقه با عنوان جام معرفت بصورت سراسری در سطح قوه قضائیه برگزار شد که مراسم اختتامیه آن با حضور حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر صادقی در مشهد مقدس برگزار و از تیم‌های برتر تقدیر بعمل آمد.

معاون قضائی فرهنگی دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: این مسابقات طی ۵ ماه و در دادگستری‌های سراسر کشور و با حضور حدود ۸۵۰ تیم از بین همکاران خانم و آقا برگزار شد و در واقع می‌توان گفت که کار ارزشمندی با وجوه مختلف علمی، فرهنگی و معرفتی انجام گرفت.

وی تصریح کرد: این فعالیت‌ها در راستای سیاستهای کلان ابلاغی قوه قضائیه بصورت مطلوب برای کارکنان و خانواده‌های محترم آنها در حال برگزاری است و مهمترین هدفی که از این فعالیت‌ها دنبال می‌شود افزایش بصیرت در میان خانواده‌های کارکنان است.

فروتنی گفت: تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی در کنار اخلاق حسنه از جمله مواردی است که توسط مدیریت مجموعه قضائی مورد تأکید قرار گرفته و این معاونت با هدف ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر به شهروندان گرانقدر و مراجعان محترم در پی تحقق آن است.