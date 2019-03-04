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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

انتخاب اعضای جدید اتاق بازرگانی استان زنجان

انتخاب اعضای جدید اتاق بازرگانی استان زنجان

زنجان-با پایان انتخابات و رأی‌گیری اعضای جدید اتاق بازرگانی زنجان انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اتاق بازرگانی استان زنجان، غلامحسین جمیلی، علی یگانه فرد، محسن عطائیان، محسن حمیدی و سید علیرضا حجازیان منتخبان بخش بازرگانی نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان بودند.

همچنین محمود ضرابی، صمد یوسفی اصل، د اود سقایی، علی باقر زاده، غلامحسین حسن نژاد منتخبان بخش صنعت نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان بودند.

همچنین از بخش معدن نیز ولی‌الله منصوری، سهند علی فلاحی و از بخش کشاورزی نیز ابراهیم جمیلی، هاشم حاج علی‌اکبری و مهدی رنگ رونا در انتخابات اتاق بازرگانی استان زنجان برگزیده شدند.

کد مطلب 4558367

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