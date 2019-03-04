تامین منابع مالی احداث باغ موزه دفاع مقدس مشهد پیش بینی نشده است

به گزارش خبرنگارمهر، حمیدرضا موحدی‌زاده دوشنبه صبح در نشست مشترک جمعی از اعضای شورای شهر مشهد و مدیران بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در محل پارک کوهسنگی مشهد اظهار کرد: احداث باغ موزه دفاع مقدس در ماه پایانی فعالیت شورای چهارم و بدون درنظر گرفتن محلی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به تصویب رسیده که نکته‌ای قابل توجه است، در عین حال شورای پنجم این مصوبه را بعنوان مبنای توافق پذیرفته و برای آن احترام قائل هستیم و تمام اعضای شورا برروی اجرایی شدن آن اتفاق‌نظر دارند.

وی افزود: شهرداری مشهد برای تأمین این اعتبار به دنبال تهاتر است و نمی‌توانیم از هبه استفاده کنیم چراکه هیچ مبنا و استناد قانونی ندارد.

نایب رئیس شورای شهر مشهد ادامه داد: تکمیل و احداث این پروژه با موافقت اعضای شورای شهر مشهد همراه و راهکارهایی نیز برای آن اندیشیده شده است و در عین حال برای باغ موزه دفاع مقدس مشهد دو مأموریت یاد شده که یکی از آنها حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی گفت: این مجموعه باید نقش بسزایی در جلوگیری از نابودی و تحریف این ارزش‌ها برای اقشار مختلف بویژه نسل جوان ایفا کند چراکه آنها دوران جنگ را ندیده و لمس نکرده‌اند.طبق اساسنامه تعریف شده، باغ موزه دفاع مقدس باید متناسب با شئون فرهنگی برنامه‌ریزی شود و این امر به معنای برقرار کردن ارتباط با جوانان و نوجوانان با زبان خود آنهاست.

موحدی‌زاده تاکید کرد: کارکرد تفریحی و نشاط کوهسنگی پیوسته باید در میان مردم تقویت شود تا در درازمدت این پارک، تبدیل به تافته جدابافته‌ای در دل شهر نشود. باید توجه داشته باشیم که کوهسنگی از قدیم متعلق به مردم مشهد و زائران بارگاه رضوی بوده و لذا نگاه خوش آنها به این پارک بزرگ، بعنوان محل تفریح و تفرج، باید حفظ شود و تغییری پیدا نکند.