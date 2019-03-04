تحقیقات درباره فساد و سوءاستفاده از قدرت توسط ترامپ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «جرالد نادلر» (Jerrold Nadler) رئیس کمیسیون قضائی مجلس نمایندگان آمریکا امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از آغاز تحقیقات گسترده درباره تخلفات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا خبر داد.

رئیس کمیسیون قضائی مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص گفت که کمیسیون مذکور از ۸۱ نهاد دولتی، افراد حقیقی و حقوقی اسنادی را درباره اتهامات ترامپ در زمینه اخلال در روند قضائی، فساد و سوءاستفاده از قدرت در خواست کرده است.

در بیانیه صادره از سوی وی در این باره آمده است: در طول این ۲ سال (دوران ریاست جمهوری ترامپ) شاهد آسیب هائی به نهادهای دموکراتیک بوده و لذا کنگره بر آن است تا سوءاستفاده از قدرت را مورد بررسی قرار دهد.

این در حالیست که «جرالد نادلر» رئیس کمیسیون قضائی مجلس نمایندگان آمریکا دیروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ای‌بی‌سی» اعلام کرده بود: ما به دنبال انجام تحقیقاتی درباره سوءاستفاده از قدرت، فساد و مداخله در روند قضائی هستیم. وظیفه ما است که از حاکمیت قانون دفاع کنیم. کاملاً واضح است که رئیس جمهور در روند قضائی مداخله کرده است؛ اما خیلی زود است بگویم که آیا استیضاحی در این خصوص باید دنبال شود یا خیر. وزارت دادگستری تا کنون گزارش مولر را برای مردم آمریکا منتشر نکرده است؛ ما تلاش می‌کنیم که این کار انجام شود.