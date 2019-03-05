کاخ سفید به آغاز تحقیقات علیه ترامپ واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید به تصمیم «جرالد نادلر» (Jerrold Nadler) رئیس کمیسیون قضائی مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر آغاز تحقیقات گسترده درباره تخلفات دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور، واکنش نشان داد.
وی این اقدام را تعرض به ترامپ تعبیر کرد و گفت: نادلر این اقدام را انجام میدهد چرا که دموکراتها از بینتیجه ماندن داستان ۲ سالهشان درباره تبانی ترامپ و روسیه، به هراس افتادهاند.
به ادعای سخنگوی کاخ سفید، این اقدام شرمآور و توهینآمیز است و هدفی جز سوءاستفاده ندارد.
سندرز ادامه داد: اقدام نادلر با هدف منحرف کردن افکار عمومی شهروندان آمریکا از برنامه افراط گرایانهای انجام میشود که به دنبال تبدیل آمریکا به کشوری سوسیالیست، کشتار کودکان قبل از تولد و توافق اقلیمی جدیدی است که به قیمت مشاغل آمریکایی تمام شده و ورشکستگی این کشور را در پی خواهد داشت.
وی مدعی شد که دموکراتها به دنبال بازی سیاسی هستند که هدف از آن ترویج افراط گرایی است که مبتنی بر عقاید چپگرایانه است.
سندرز در ادامه ادعاهای خود افزود: دموکراتها دنبال حقیقت نیستند بلکه دنبال ترامپ هستند.
این در حالی است که نادلر میگوید کمیسیون قضائی مجلس نمایندگان آمریکا از ۸۱ نهاد دولتی، افراد حقیقی و حقوقی، اسنادی را درباره اتهامات ترامپ در زمینه اخلال در روند قضائی، فساد و سوءاستفاده از قدرت در خواست کرده است.
در بیانیه صادره از سوی وی در این باره آمده است: در طول این ۲ سال (دوران ریاست جمهوری ترامپ) شاهد آسیبهایی به نهادهای دموکراتیک بوده و لذا کنگره بر آن است تا سوءاستفاده از قدرت را مورد بررسی قرار دهد.
این در حالی است که نادلر روز یکشنبه نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ایبیسی» اعلام کرد: ما به دنبال انجام تحقیقاتی درباره سوءاستفاده از قدرت، فساد و مداخله در روند قضائی هستیم. وظیفه ما است که از حاکمیت قانون دفاع کنیم. کاملاً واضح است که رئیس جمهور در روند قضائی مداخله کرده است؛ اما خیلی زود است بگویم که آیا استیضاحی در این خصوص باید دنبال شود یا خیر. وزارت دادگستری تاکنون گزارش مولر را برای مردم آمریکا منتشر نکرده است؛ ما تلاش میکنیم که این کار انجام شود.
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