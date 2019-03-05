۱۳۲ عنوان برنامه آیینی نوروز ۹۸ در آذربایجان غربی برگزار می شود

ریتا خضرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال تلاش شده است با نگاه نو و برنامه‌های متفاوتی به استقبال میهمانان نوروزی برویم افزود: برگزاری مراسم جشن نوروزگاه، راه اندازی اتوبوس گردشگری، استقرار راهنمایان گردشگری در ورودی شهرها و اماکن گردشگری و تاریخی، برگزاری مراسم‌های آئینی از مهمترین برنامه‌های این اداره کل در نوروز امسال است.

وی با بیان اینکه امسال در ۱۷ نقطه از استان مراسم جشن نوروزگاه برگزار می‌شود افزود: از این تعداد دو منطقه در ارومیه و مابقی در سطح شهرستان‌های استان خواهد بود که با برگزاری مراسم جشن نوروزگاه به استقبال سال نو می‌روند.

خضرزاده با بیان اینکه از ستاد اجرایی خدمات سفرهای استان با تشکیل کارگروه‌ها و جلسات متعدد و کمیته‌های تخصصی در مرکز استان و نیز ۱۷ شهرستان برنامه ریزی های لازم را برای ایام نوروز انجام می‌دهد افزود: دستگاه‌های اجرایی همه امکانات لازم برای پذیرایی از مسافران و گردشگران را فراهم کرده‌اند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی توجه به بوم گردی امسال در دستور کار قرار گرفته است اضافه کرد: اقامتگاه‌های بوم گردی با هدف توسعه گردشگری روستایی و اماکن اقامتی بومی و محلی، توسعه صنایع دستی روستایی، همچنین معرفی فرهنگ غذایی، جاذبه‌های ناملموس و معنوی روستایی امسال در ایام نوروز مورد توجه ویژه قرار دارند.

خضرزاده با بیان اینکه امسال پیش بینی می‌شود نسبت به سال گذشته شاهد رشد حضور میهمانان و گردشگران نوروزی در استان باشیم عنوان کرد: تمامی هتل‌ها و مراکز اقامتی با اعمال ۱۵ درصد تخفیف مهیای استقبال از گردشگران نوروزی هستند.

آذربایجان غربی دارای بیش از یک هزار و۶۰۰ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و ۲ اثر ثبت شده جهانی شامل قره کلیسای چالدران و تخت سلیمان تکاب است.

سه گنبد ارومیه، بازار تاریخی ارومیه، غار سهولان مهاباد، تالاب کانی برازان مهاباد، موزه مردم شناسی ارومیه، کوه زندان تکاب، کلیسای ننه مریم، غار تمتمان، دژ بسطام، عمارت کلاه فرنگی ماکو، خانه انصاری، مسجد جامع و مسجد سردار ارومیه از جمله آثار تاریخی آذربایجان غربی به شمار می‌رود.