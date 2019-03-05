به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز اخیر برخی از فعالان بازار گوشی تلفن همراه در تهران و شهرهای دیگری مانند تبریز در اعتراض به طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، مغازه‌های خود را بسته‌اند. در این بازارها شعارهایی با مضمون «مرگ بر رجیستری» به گوش می‌رسد.

یکی از دلایل این اعتراض به تصمیم اخیر کمیته راهبری طرح رجیستری برای گوشی‌های مسافری و فعال سازی این گوشی‌ها توسط سامانه «همتا» مربوط می‌شود. از سوی دیگر چندین ماه است که بالغ بر ۷۰۰ هزار گوشی موبایل که وارد کشور شده توقیف بوده و منتظر تعیین تکلیف از سوی نهادهای مسئول هستند.

در این شرایط قیمت گوشی‌های موبایل روز به روز بالاتر رفته و نظارتی روی آنها انجام نمی‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی که از آذرماه سال ۹۶ طرح رجیستری گوشی موبایل را به همراه وزارت صنعت، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی کرده است، در دفاع از این طرح و در واکنش به شعار «مرگ بر رجیستری»، در توئیتر نوشت: «مرگ بر رجیستری» شعاری است که روی دیگر سکه «زنده باد قاچاق» است.

وی با بیان اینکه مشکل صنف عرضه کنندگان تلفن همراه جای دیگری است که باید حل شود، گفت: این مشکل، طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است، نیست.

جهرمی با درج هشتگ حق الناس تاکید کرد: شفافیت و مبارزه با فساد هزینه‌ای دارد که با پرداخت آن مشکلی ندارم.

وزیر ارتباطات در این باره ادامه داد: در بازار چارسو جوانی با صدای بلند به من می‌گفت که «در برخی ادارات به ما می‌گویند از ما مجوز مواد مخدر بخواه اما برای گوشی تلفن همراه نه، کاری می‌کنیم که این «بچه» نتیجه شفاف سازی را بفهمد.»

وی افزود: با خود فکر کردم چرا مدتهاست گوشی‌های منتظر عرضه به بازار، تعیین تکلیف نمی‌شوند.