کاشت ۲۶ هزار اصله نهال در شهرستان نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ده پهلوان پیش از ظهر چهارشنبه هم‌زمان با آغاز هفته منابع طبیعی و در آئین درخت‌کاری مرکز علمی و آموزشی نهاوند گفت: یکی از وظایف مهم اداره منابع طبیعی حفظ منابع طبیعی و توسعه پوشش گیاهی است که خوشبختانه در این راستا اقدامات خوبی طی سالیان گذشته و سال جاری در دستور کار قرارگرفته است.

وی با اشاره به کاشت ۲۶ هزار اصله نهال طی هفته درختکاری در شهرستان نهاوند گفت: از این تعداد ۲۰ هزار اصله نهال صنوبر و ۶ هزار اصله از انواع درختان دیگر برای کاشت توزیع‌شده است.

وی با تاکید بر لزوم حفظ منابع طبیعی گفت: عملیات ساماندهی سراب فارسبان نهاوند با اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان طی هفته جاری کلنگ زنی و آغاز خواهد شد.

معاون فرماندار نهاوند نیز در این مراسم گفت: امروز علاوه بر ترویج فرهنگ کاشت درخت باید به مقوله نگهداری نیز توجه شود.

مهدی جلالوند اطهار کرد: ترویج این فرهنگ باید در مدارس و به کمک دبیران محقق شود چراکه دانش آموزان و دانشجویان آینده‌سازان این نظام هستند.