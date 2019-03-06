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۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

رئیس منابع طبیعی نهاوند خبر داد:

کاشت ۲۶ هزار اصله نهال در شهرستان نهاوند

کاشت ۲۶ هزار اصله نهال در شهرستان نهاوند

نهاوند - رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهاوند از کاشت ۲۶ هزار اصله نهال در این شهرستان هم‌زمان با هفته منابع طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ده پهلوان پیش از ظهر چهارشنبه هم‌زمان با آغاز هفته منابع طبیعی و در آئین درخت‌کاری مرکز علمی و آموزشی نهاوند گفت: یکی از وظایف مهم اداره منابع طبیعی حفظ منابع طبیعی و توسعه پوشش گیاهی است که خوشبختانه در این راستا اقدامات خوبی طی سالیان گذشته و سال جاری در دستور کار قرارگرفته است.

وی با اشاره به کاشت ۲۶ هزار اصله نهال طی هفته درختکاری در شهرستان نهاوند گفت: از این تعداد ۲۰ هزار اصله نهال صنوبر و ۶ هزار اصله از انواع درختان دیگر برای کاشت توزیع‌شده است.

وی با تاکید بر لزوم حفظ منابع طبیعی گفت: عملیات ساماندهی سراب فارسبان نهاوند با اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان طی هفته جاری کلنگ زنی و آغاز خواهد شد.

معاون فرماندار نهاوند نیز در این مراسم گفت: امروز علاوه بر ترویج فرهنگ کاشت درخت باید به مقوله نگهداری نیز توجه شود.

مهدی جلالوند اطهار کرد: ترویج این فرهنگ باید در مدارس و به کمک دبیران محقق شود چراکه دانش آموزان و دانشجویان آینده‌سازان این نظام هستند.

کد مطلب 4560947

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