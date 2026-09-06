https://mehrnews.com/x3cZfs ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6939450 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ تجمع مردم یاسوج در صد و نودمین شب مقاومت و پایداری یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و نودمین شب مقاومت و پایداری برگزار شد. دریافت 186 MB کد مطلب 6939450 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج ۱۹۰ شب حضور مردم رشت در میدان برای دفاع از وطن میدان آزادی سنندج قاب دیگری از حضور مردم زیر پرچم ایران نمایش اقتدار و اتحاد مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد طنین «حیدر حیدر» در تجمع شبانه مردم گرگان یکصد و نودمین شب از اجتماعات شبانه مردم شفت اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد تداوم اجتماع سلماسیها در موج ۱۹۰ شبهای مقاومت ملی اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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